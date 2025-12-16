Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 16.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Phillips 66
Tagesperformance: -6,49 %
Tagesperformance: -6,49 %
Platz 1
Performance 1M: -0,88 %
Performance 1M: -0,88 %
Humana
Tagesperformance: -6,36 %
Tagesperformance: -6,36 %
Platz 2
Performance 1M: +13,93 %
Performance 1M: +13,93 %
APA Corporation
Tagesperformance: -5,73 %
Tagesperformance: -5,73 %
Platz 3
Performance 1M: +0,04 %
Performance 1M: +0,04 %
The Mosaic
Tagesperformance: -5,39 %
Tagesperformance: -5,39 %
Platz 4
Performance 1M: -5,51 %
Performance 1M: -5,51 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 5
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -4,82 %
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 6
Performance 1M: -8,58 %
Performance 1M: -8,58 %
Centene
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 7
Performance 1M: +9,10 %
Performance 1M: +9,10 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 8
Performance 1M: -5,12 %
Performance 1M: -5,12 %
Halliburton
Tagesperformance: -4,06 %
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 9
Performance 1M: +2,38 %
Performance 1M: +2,38 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +4,00 %
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 10
Performance 1M: +10,74 %
Performance 1M: +10,74 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +3,98 %
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 11
Performance 1M: +12,61 %
Performance 1M: +12,61 %
EOG Resources
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 12
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 13
Performance 1M: -1,22 %
Performance 1M: -1,22 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 14
Performance 1M: -9,75 %
Performance 1M: -9,75 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 15
Performance 1M: +21,38 %
Performance 1M: +21,38 %
Pfizer
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 16
Performance 1M: +3,75 %
Performance 1M: +3,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Pfizer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Pfizer im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und die Stabilität der Dividende wird durch die erstmalige Nicht-Anhebung seit 2009 in Frage gestellt. Anleger äußern Bedenken wegen möglicher Klagen in den USA und Risiken im Zusammenhang mit neuen Produkten, was die Bewertung von Pfizer als umstritten erscheinen lässt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pfizer eingestellt.
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 17
Performance 1M: +1,27 %
Performance 1M: +1,27 %
Healthpeak Pptys
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 18
Performance 1M: -5,98 %
Performance 1M: -5,98 %
Illinois Tool Works
Tagesperformance: -3,40 %
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 19
Performance 1M: +4,16 %
Performance 1M: +4,16 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 20
Performance 1M: +5,64 %
Performance 1M: +5,64 %
Schlumberger
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 21
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 22
Performance 1M: -3,88 %
Performance 1M: -3,88 %
Devon Energy
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 23
Performance 1M: -0,41 %
Performance 1M: -0,41 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 24
Performance 1M: -7,22 %
Performance 1M: -7,22 %
Tesla
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 25
Performance 1M: +14,61 %
Performance 1M: +14,61 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger die Qualität der Fahrzeuge und die Kaufbereitschaft in Frage stellen, gibt es auch positive Perspektiven durch den Rückzug von Ford aus dem E-Automarkt. Technische Analysen deuten auf ein mögliches Doppel-Top hin, was Bedenken hinsichtlich einer Korrektur aufwirft. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt, jedoch mit einigen optimistischen Ansätzen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Tesla eingestellt.
Southwest Airlines
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 26
Performance 1M: +24,42 %
Performance 1M: +24,42 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +2,50 %
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 27
Performance 1M:
Performance 1M:
Johnson Controls International
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 28
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
Vistra
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 29
Performance 1M: -6,04 %
Performance 1M: -6,04 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 30
Performance 1M: +12,17 %
Performance 1M: +12,17 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +2,35 %
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 31
Performance 1M: -4,62 %
Performance 1M: -4,62 %
Oracle
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 32
Performance 1M: -18,69 %
Performance 1M: -18,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist angespannt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 46%, was Sorgen über hohe Verschuldung und Zahlungsausfallrisiken verstärkt. Kritische Stimmen heben die Risiken der aktuellen Strategie hervor, während einige Anleger das KGV als moderat betrachten. Die Unsicherheit über zukünftige Renditen und steigende CDS-Kosten tragen zur negativen Stimmung bei.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Oracle eingestellt.
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: +2,15 %
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 33
Performance 1M: -4,70 %
Performance 1M: -4,70 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,00 %
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 34
Performance 1M: +2,89 %
Performance 1M: +2,89 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte