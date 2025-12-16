US-Börsen uneinheitlich - US-Arbeitsmarkt kühlt ab

Selbstbetrachtungen





Handle nicht mehr planlos...





Für 2025 hatte ich mir einiges vorgenommen, zum einen Verlustbegrenzung, was mir in Teilen besser gelungen ist als in den Jahren zuvor.

Zum anderen wollte ich eine Renditeziel von igs. > 8% erreichen (aktuell ~9%), auch das ist mir gelungen.

Soweit so gut ?

Nein.





Die Märkte haben sich weitaus besser entwickelt.

YTD: Dax 20% ; Dow Jones 14,3% Nasdaq 20,3%, S&P500 16,3%, MSCI 19 %, MSCI Emerging Markets 29,8 %...





Woran lag es ?

Zum einen meine Langzeit Spekulationen Paypal , das schlechte Timing bei Novo Nordisk,

beide zusammen haben mich knapp 5 % Rendite gekostet, zum anderen festhalten und nicht realisieren von

Teilgewinnen bei SAP , General Mills, in Teilen Salesforce.









Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251214145452-screenshot-2025-12-14-143537.png





Alle 10 - 15 Jahren verändern sich die Unternehmen die an der Spitze der Märkte stehen , also rotieren die Sektoren,

was eigentlich unterstreicht dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit und nicht bleibt wie es war

und das habe ich zu wenig berücksichtigt.





Für 2026 also neue Schwerpunkte:





200 Tage Linie (bei Bestandswerten)

Weitere Verschiebung in die Marktbreite um Fehlgriffe zu minimieren ---> Ziel ETF > 15%

Weiter suche nach mittelgroßen (Einzel) Werten ~ 10 Mrd. MK und guten Wachstumsaussichten > 12-15 %

Weiter Verschiebung von Dividende zu Qualität (jüngstes Beispiel: Verkauf von AT&T und tausch in VanEck Developed Markets Dividend Leaders

und FTSE All-World High Dividend Yield) und /oder engeres Tracking von Bestandspositionen mit hoher Dividendenrendite.





Aktuelle Depotpositionen (Kerndepot)





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/4881/board/20251214151122-aec0bde70cb9c413ff96cb39b3746c8483bc22856ebdb7fbb.png





Allen weiterhin viel Erfolg





VG codiman