US-Börsen uneinheitlich - US-Arbeitsmarkt kühlt ab
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.800 Punkten 0,2 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.133 Punkten 0,3 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8512 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ leicht nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.303 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,76 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 58,85 US-Dollar, das waren 171 Cent oder 2,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Das Jahr 2025 lief gut: Netto sind nach Steuern 42k an Dividenden eingegangen - auf das eingesetzte Kapital ist das eine Rendite von 5%.
Auf Grund der derzeit hohen Marktbewertung (Buffet-Indikator ca. 220% [in der .com-Kriese lag der BuffetIndikator bei 140%!] und ShillerKGV von 40) rechne ich in den kommenden Monaten mit einer Korrektur (DAX ca. 20k). Daher habe ich vor ein paar Wochen die größten Verluste und Gewinne in gleicher Höhe realisiert:
Verkauf (komplett) mit Verlust: pbb, Golub Capital, BASF, Evonik
Verkauf mit Gewinn: ING (komplett), MüRü (teil)
Kauf: Pfizer, Golub Capital (Rückkauf kürzlich wegen Record-Date)
Cash-Quote: 13%
Um nächste Jahr ähnliche hohe Dividenden zu erhalten, muss ich rechtzeitig Werte kaufen. Pfizer gleicht schon einen guten Teil der entgangenen Dividenden aus. Mal sehen, wie sich die nächsten Monate entwickeln - es ist, wie codiman gestern schrieb: "... dass es auch im Langzeitdepot Eingriffe bedarf. Also nichts ist für die Ewigkeit ...".
