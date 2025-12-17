    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner

    SDAX-Outperformer

    62% Plus in 1 Monat: Die Übername-Rallye bei Klöckner ist noch nicht vorbei!

    Die Aktien von Klöckner & Co. setzen ihren Höhenflug fort und erreichen einen neuen Höchststand. Gerüchte um eine Übernahme lassen die Stahl-Aktie weiter klettern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner-Aktien erreichen neuen Höchststand bei 8,86 Euro.
    • Übernahmegerüchte durch Worthington Steel treiben Kurs.
    • Vorsicht: M&A-Synergien in Europa fraglich.
    Foto: Torsten Krüger - imageBROKER.com

     Am Dienstag stieg der Kurs des Stahlhändlers auf bis zu 8,86 Euro, was den höchsten Wert seit Juli 2023 markiert. Der jüngste Anstieg von rund sieben Prozent kam nach einem charttechnischen Ausbruch und setzte sich damit über das bisherige Jahreshoch von 8,18 Euro hinweg.

    Der Stahlkonzern hatte vor zwei Wochen bestätigt, dass derzeit Gespräche mit dem US-Unternehmen Worthington Steel über ein freiwilliges Übernahmeangebot geführt werden. Der potenzielle Käufer führt aktuell eine Due-Diligence-Prüfung durch. Ob ein Deal zustande kommt und welche Konditionen er haben wird, bleibt noch offen.

    Kloeckner

    -0,30 %
    +9,61 %
    +58,35 %
    +54,30 %
    +81,31 %
    -1,14 %
    +0,72 %
    +11,74 %
    -45,95 %
    ISIN:DE000KC01000WKN:KC0100

    Seit der Bekanntgabe des Angebotsinteresses durch Worthington Steel wird Klöckner. an der Börse neu bewertet. Die Aktie hat allein im vergangenen Monat mehr als 60 Prozent hinzugewonnen. Auffällig ist, dass es trotz des ersten Kursschubs in den folgenden Tagen keinen nennenswerten Rücksetzer gab. Auf erhöhtem Niveau fanden sich immer noch Investoren, die weiteres Potenzial in der Aktie sahen und die durch Gewinnmitnahmen freigewordenen Papiere aufgriffen.

    Worthington Steel, ein Unternehmen mit einem Umsatz von rund 3,1 Milliarden US-Dollar, erzielt die Mehrheit seines Geschäfts in den USA und in geringerem Maße auch in Kanada und Mexiko. In den letzten beiden Geschäftsjahren war das Unternehmen profitabel.

    Die Übernahmegerüchte dürften kurzfristig den Kurs von Klöckner stützen. Dennoch bleibt Vorsicht geboten, da es fraglich ist, ob ein erheblicher M&A-Aufschlag erzielt werden kann. Worthington Steel hat in Europa, und besonders im deutschen Markt, keine nennenswerte Präsenz, sodass mögliche Synergien hauptsächlich im profitablen nordamerikanischen Geschäft von Klöckner liegen würden.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


