62% Plus in 1 Monat: Die Übername-Rallye bei Klöckner ist noch nicht vorbei!

Am Dienstag stieg der Kurs des Stahlhändlers auf bis zu 8,86 Euro, was den höchsten Wert seit Juli 2023 markiert. Der jüngste Anstieg von rund sieben Prozent kam nach einem charttechnischen Ausbruch und setzte sich damit über das bisherige Jahreshoch von 8,18 Euro hinweg.

Der Stahlkonzern hatte vor zwei Wochen bestätigt, dass derzeit Gespräche mit dem US-Unternehmen Worthington Steel über ein freiwilliges Übernahmeangebot geführt werden. Der potenzielle Käufer führt aktuell eine Due-Diligence-Prüfung durch. Ob ein Deal zustande kommt und welche Konditionen er haben wird, bleibt noch offen.