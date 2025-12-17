    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Studie

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Langstreckenflüge in First/Business klimaschädlich
    • Klimaabgabe für teure Tickets gefordert von Greenpeace
    • Fliegen verursacht größte Emissionen im Verkehrssystem
    Studie - Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Langstreckenflug in gehobenen Klassen First und Business ist nach einer Untersuchung im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace vier- bis fünfmal so klimaschädlich wie in der Economy-Klasse. Grund ist der höhere Platzbedarf. Selbst in der etwas besseren Premium-Economy-Klasse ist die klimaschädliche Wirkung demnach immer noch um 50 Prozent höher.

    Greenpeace für Klimaabgabe für bessere Plätze

    Greenpeace forderte eine Klimaabgabe auf hochwertige Tickets und nannte dabei Frankreich und Großbritannien als Vorbilder. "In der First und Business Class die Beine lang machen, während unten die Welt in Flammen aufgeht, ist rücksichtslos", erklärte Lena Donat von der Umweltorganisation. "Wer auf unser aller Kosten derart klimaschädlich reisen will, sollte auch angemessen dafür zahlen müssen. Deutschland und die EU insgesamt brauchen so schnell wie möglich eine Klimaabgabe auf derart verschwenderische Tickets."

    Die Berliner Denkfabrik T3 hat für die Untersuchung die im Jahr 2024 aus 44 europäischen Ländern startenden Langstreckenflüge von 24 Fluggesellschaften analysiert. Dabei wurden die durchschnittlichen Emissionen pro verkauftem Ticket anhand der Auslastung ermittelt. Den Angaben zufolge machen Passagiere der Ersten und Business-Klasse nur 14 Prozent aller Reisenden auf diesen Langstreckenflügen aus, verursachen aber 36 Prozent ihrer Emissionen.

    Fliegen ist klimaschädlichste Art zu reisen

    Fliegen ist die bei weitem klimaschädlichste Art zu reisen. Die schwarz-rote Koalition hatte kürzlich beschlossen, zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr zu senken - was ihr scharfe Kritik von Klimaschützern einbrachte.

    Nach Angaben der "Premium Flyers Solidarity Coalition" ist nur ein Prozent der Weltbevölkerung verantwortlich für mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der kommerziellen Luftfahrt. Gleichzeitig hätten "Premium"-Flugreisen stark zugenommen: Die Emissionen der privaten Luftfahrt seien zwischen 2019 und 2023 um 46 Prozent gestiegen./hrz/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Studie Flüge in gehobenen Klassen deutlich klimaschädlicher Ein Langstreckenflug in gehobenen Klassen First und Business ist nach einer Untersuchung im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace vier- bis fünfmal so klimaschädlich wie in der Economy-Klasse. Grund ist der höhere Platzbedarf. Selbst in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     