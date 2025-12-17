    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    KAUFEMPFEHLUNGEN und INSIDERVERKÄUFE: D-Wave, Siemens Energy, Graphano Energy Aktie

    Insider-Alarm bei D-Wave Quantum. CFO und Direktoren haben ordentlich Kasse gemacht und die Rally der Aktie erst mal abgewürgt. Eine neue Kaufempfehlung kann der Aktie bisher keine neuen Impulse geben. Graphit steht in der öffentlichen Wahrnehmung …

    Insider-Alarm bei D-Wave Quantum. CFO und Direktoren haben ordentlich Kasse gemacht und die Rally der Aktie erst mal abgewürgt. Eine neue Kaufempfehlung kann der Aktie bisher keine neuen Impulse geben. Graphit steht in der öffentlichen Wahrnehmung oft im Schatten von Lithium und anderen kritischen Metallen. Dabei soll die Nachfrage in den kommenden Jahren durch den wachsenden Markt für Batterien für E-Autos und Energiespeicher deutlich zulegen. Graphano Energy profitiert von der Förderung in Kanada und Anleger können frühzeitig dabei sein. Wer bei Siemens Energy frühzeitig dabei war, freut sich über eine Verzehnfachung. Und geht es nach Analysten, ist die Rally noch nicht vorbei. Demnach ist die Aktie immer noch günstig.

    Verfasst von ESG Aktien
