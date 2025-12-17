    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bürgergeld und Riester-Nachfolger im Kabinett

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung plant Bürgergeld-Reform und Altersvorsorge
    • Infrastruktur-Zukunftsgesetz für schnellere Bauprojekte
    • Kommission zur Rentenreform soll bis Sommer Vorschläge liefern
    Bürgergeld und Riester-Nachfolger im Kabinett
    BERLIN (dpa-AFX) - Eine Woche vor Heiligabend will die Bundesregierung noch einige größere Projekte auf den Weg bringen. Im Bundeskabinett soll die geplante Reform des Bürgergelds und eine Neugestaltung der privaten Altersvorsorge beschlossen werden. Die Gesetzentwürfe von Arbeitsministerin Bärbel Bas beziehungsweise Finanzminister Lars Klingbeil (beide SPD) sollen nach dem Kabinettsbeschluss das parlamentarische Verfahren in Bundestag und Bundesrat durchlaufen.

    Das gilt auch für den Entwurf eines "Infrastruktur-Zukunftsgesetzes". Etwa Autobahnen, Bahnstrecken oder Wasserstraßen sollen damit schneller geplant, genehmigt und gebaut werden können als heute.

    Das Kabinett befasst sich zudem mit einer Reform von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), die Apotheken künftig mehr Leistungen ermöglichen soll - von weiteren Impfungen über Vorsorge-Angebote bis zur Abgabe bestimmter verschreibungspflichtiger Medikamente ohne sonst nötiges ärztliches Rezept.

    Eingesetzt werden soll in der Ministerrunde auch die angekündigte Kommission, die bis Sommer Vorschläge für eine umfassende Rentenreform vorlegen soll. Die Leitung der Kommission sollen die Sozialrecht-Professorin Constanze Janda und der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, übernehmen, wie bereits bekanntgeworden war.

    Die insgesamt 13-köpfige Kommission soll Antworten auf die Frage geben, wie die Alterssicherung bei immer mehr Babyboomern im Rentenalter finanziert werden soll und wie sie auch für die Seniorinnen und Senioren der Zukunft auskömmlich bleibt./bw/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
