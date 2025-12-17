Drohnenabwehrzentrum geht an den Start - Nachfrage steigt

BERLIN (dpa-AFX) - Um ein aktuelles bundesweites Lagebild zu erstellen und Abwehrmaßnahmen abzustimmen, eröffnen Vertreter von Bund und Ländern am Mittwoch (13.00 Uhr) in Berlin ein gemeinsames Drohnenabwehrzentrum. In dem neuen Zentrum, das bei der Bundespolizei angesiedelt ist, sollen Vertreter der Sicherheitsbehörden, der Bundeswehr und der Nachrichtendienste mit am Tisch sitzen.

Bei der Drohnenabwehr stehen vor allem Flughäfen, Bundeswehr-Standorte und Energieversorger im Fokus. Nach Angaben der Bundesregierung haben Drohnensichtungen an wichtigen Einrichtungen in Deutschland seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine stark zugenommen. Es geht um die Verhinderung von Spionage, Sabotage, Störungen des Luftverkehrs und die Abwehr etwaiger Angriffe.