    Termine bis 30. Dezember 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Ceconomy und Thyssenkrupp präsentieren Jahreszahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Deutschland und USA erwartet.
    • Zinsentscheidungen in mehreren Ländern, inkl. EZB.
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 30. Dezember 2025
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 30. Dezember 2025

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen (10.00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk) 22:00 USA: Micron, Q1-Zahlen

    USA: General Mills, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
    08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 10/25 08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
    16:00 USA: Lagerbestände 10/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin

    18:00 BEL: Gipfeltreffen EU-Westbalkan, Belgien

    FRA: Die Internationale Energieagentur (IEA) veröffentlicht den Jahresbericht zum Kohlemarkt 2025

    ERU: EU-Kommission stellt Vorschläge für eine umweltfreundliche Industrie vor
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
    17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
    22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
    GBR: Accenture, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
    13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Realeinkommen 11/25
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen

    11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen

    DEU: Großer Verfallstag an der Börse

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 JPN: Verbraucherpreise (landesweit) 11/25
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 10/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
    09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
    11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 12/25 sowie halbjährliche Konjunkturprognose 15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 DEU: Bundesrat
    Themen u.a.: Bundeshaushalt 2026, Rentenpaket, Wehrdienst, Gastrosteuer, abschließende Befassung mit Lachgasverbot

    FRA: Pariser Gericht entscheidet, ob Shein in Frankreich zeitweise gesperrt wird Der französische Staat fordert eine dreimonatige Seitensperre für die Billig-Onlineplattform Shein. Zumindest soll der Marketplace, auf dem fremde Anbieter ihre Produkte verkaufen können, weitergehend nicht verfügbar sein.

    RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen:
    MDax rein: Aumovio, TKMS, MDax raus: Gerresheimer, Hellofresh SDax rein: Gerresheimer, HelloFresh, Ottobock, PSI Software, Tonies, Verbio SDax raus: Amadeus Fire, Formycon, LPKF, Procredit,Stratec, Thyssenkrupp Nucera TecDax rein: Ottobock, TecDax raus: PNE

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
    10:00 ITA: Erzeugerpreise 11/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
    14:30 USA: CFNA-Index 11/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe 10/25
    08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
    14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 24. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig) 06:30 NLD: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 11/25

    HINWEIS

    "Heiligabend"

    Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich, Rom geschlossen
    verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ),
    Paris (14.05 Uhr MEZ) und New York (19.00 Uhr MEZ),
    US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)

    Börsen in Russland geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. DEZEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 11/25

    HINWEIS

    1. Feiertag "Weihnachten"

    Börsen in Frankfurt, Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, New
    York, Prag, Paris, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
    Börsen in Russland, Japan und China geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. DEZEMBER

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/25
    00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/25
    00:30 JPN: Einzelhandelsumsätze 11/25
    00:30 JPN: Industrieproduktion 11/25

    HINWEIS

    2. Feiertag "Weihnachten"

    Börsen in Frankfurt, London, Budapest, Hongkong, Madrid, Mailand,
    Prag, Rom, Wien, Warschau und Zürich geschlossen
    Börsen in New York, Japan, Südkorea und Russland geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    BGR: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 RUS: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe 12/25
    07:00 FIN: Verbrauchervertrauen 12/25
    07:00 FIN: Geschäftsklima 12/25
    08:00 SWE: Handelsbilanz 11/25
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fortsetzung Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC), Hamburg

    USA: Israels Ministerpräsident Netanjahu trifft US-Präsident Trump in Washington

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 12/25
    09:00 AUT: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/25 (vorläufig)
    15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 10/25
    15:45 USA: MNI Chicago PMI 12/25
    17:00 RUS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    20:00 USA: FOMC Sitzungprotokoll 10.12.25

    SONSTIGE TERMINE
    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






