    Persistent und DigitalOcean kündigen strategische Partnerschaft an, um zugängliche, skalierbare und sichere KI voranzutreiben

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Bündelung von technischem Know-how und Cloud-Innovation zur Beschleunigung der KI-Einführung

    SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) sowie (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung sowie DigitalOcean (NYSE: DOCN), die umfassende agentische Cloud, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen und Entwickler weltweit zugänglicher, skalierbarer sowie sicherer zu machen. Die Zusammenarbeit wird die Einführung von KI durch die Bereitstellung einer kosteneffizienten Infrastruktur für Wachstum und Innovation beschleunigen.

    Persistent Systems Logo

    Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Persistent DigitalOcean als Cloud- und KI-Infrastruktur-Anbieter für SASVA, seine KI-gestützte Plattform, ausgewählt. SASVA integriert nahtlos Code, Dokumentation, Architektur sowie Zusammenfassungen für Führungskräfte und passt sich fließend an ein Spektrum von Arbeitsabläufen und Rollen an. Es nutzt die DigitalOcean Gradient AI Agentic Cloud, um seine KI-Workloads und Kundeneinführungen zuverlässig und kosteneffizient auszuführen. Dies umfasst die Nutzung der KI-Plattform DigitalOcean Gradient über den gesamten Lebenszyklus der Agentenentwicklung hinweg sowie leistungsstarker GPUs aus den KI-Infrastrukturangeboten von DigitalOcean Gradient.

    Während Unternehmen die Einführung von KI beschleunigen, stehen sie vor wachsenden Herausforderungen wie steigenden GPU- und Infrastrukturkosten, fragmentierten Ökosystemen für die Agentenentwicklung sowie zunehmenden Sicherheits- und Compliance-Bedenken. Diese Partnerschaft zwischen Persistent und DigitalOcean zielt darauf ab, diese Hürden zu überwinden, indem Persistents Expertise im KI-Engineering sowie bei Plattforminnovationen mit der robusten agentischen Cloud-Infrastruktur und KI-Plattform von DigitalOcean kombiniert wird. Persistent und DigitalOcean arbeiten für SASVA und Inferenz-Workloads auf der Gradient AI Agentic Cloud zusammen, um sichere, kosteneffiziente sowie unternehmenstaugliche KI-Lösungen anzubieten, die darauf abzielen, messbare Ergebnisse und die Akzeptanz in Unternehmen jeder Größe zu fördern.

