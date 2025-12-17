    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Nvidiakonkurrenz Made in China

    2769 Aufrufe 2769 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt wird's ernst: China-GPU-Hersteller knallt nach IPO 700 % hoch!

    Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX steigen bei ihrem Debüt in Shanghai um fast 700 Prozent. Der Erfolg unterstreicht Chinas Ambitionen, in der KI-Chip-Produktion unabhängiger von den USA zu werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • MetaX-Aktien steigen bei Debüt um 700 Prozent.
    • Chinas KI-Chip-Produktion zielt auf Unabhängigkeit.
    • Weitere Firmen drängen in den KI-Markt, IPOs genehmigt.
    • Report: Renditeturbo 2026 –
    Nvidiakonkurrenz Made in China - Jetzt wird's ernst: China-GPU-Hersteller knallt nach IPO 700 % hoch!
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX Integrated Circuits haben bei ihrem Börsendebüt in Shanghai am Mittwoch einen dramatischen Anstieg von rund 700 Prozent verzeichnet. Im Rahmen des Börsengangs, bei dem umgerechnet fast 600 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, lag der Ausgabepreis der Aktien bei 104,66 Yuan. Am ersten Handelstag sprangen die Titel jedoch auf über 835 Yuan, was einem beeindruckenden Kursanstieg von 697 Prozent entspricht.

    MetaX ist spezialisiert auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs) für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Dies stellt den Einstieg des Unternehmens in einen rasant wachsenden Markt dar, der von der steigenden Nachfrage nach KI-Diensten angetrieben wird. Das Debüt von MetaX folgt dem starken Start von Moore Threads zu Beginn des Monats, einer weiteren chinesischen Firma, die GPUs für KI entwickelt und sich als "Chinas Nvidia" einen Namen gemacht hat.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    27.165,80€
    Basispreis
    17,26
    Ask
    × 14,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.974,41€
    Basispreis
    18,64
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die spektakulären Kursgewinne spiegeln die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im Kontext eines größeren Trends wider: Chinesische Unternehmen bauen zunehmend ihre eigenen Chips und Prozessoren für KI-Anwendungen. Dies ist Teil von Chinas Strategie, die Abhängigkeit von ausländischen Technologien, insbesondere den US-amerikanischen Chips von Nvidia, zu verringern. Im Zuge dieser Bestrebungen hat Washington Exportbeschränkungen auf die fortschrittlichsten Chips von Nvidia verhängt und den Verkauf dieser Technologie an China blockiert.

    Analysten weisen darauf hin, dass die Begeisterung der Investoren für chinesische KI-Chip-IPOs wie MetaX von der langfristigen Erwartung geprägt ist, dass China ein unabhängiges Halbleiter-Ökosystem aufbaut. "Um dies zu erreichen, braucht es Unternehmen wie Moore Threads, MetaX und andere", erklärte Eugene Hsiao, Aktienanalyst bei Macquarie gegenüber CNBC. Diese Unternehmen tragen zur Schaffung einer alternativen Quelle für Hochleistungsprozessoren bei, die bisher von westlichen Firmen dominiert wurde.

    Weitere chinesische Unternehmen wie Enflame Technology und Biren Technology drängen ebenfalls in den KI-Markt und wollen von der wachsenden Nachfrage nach Grafikprozessoren profitieren, die durch den Wegfall von Nvidia-Produkten in China entsteht. Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben zudem begonnen, mehr Halbleiter-IPO’s zu genehmigen, um die technologische Unabhängigkeit des Landes im Bereich Künstliche Intelligenz zu stärken.

    Das phänomenale Debüt von MetaX zeigt einmal mehr das enorme Potenzial der chinesischen Technologiebranche und die wachsende Rolle, die Unternehmen aus China in der globalen KI-Entwicklung spielen könnten. Angesichts der politischen Spannungen zwischen den USA und China und der anhaltenden Bemühungen Pekings, eine Selbstgenügsamkeit in der Halbleiterproduktion zu erreichen, bleibt die Entwicklung auf diesem Sektor auch künftig spannend.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 –
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidiakonkurrenz Made in China Jetzt wird's ernst: China-GPU-Hersteller knallt nach IPO 700 % hoch! Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX steigen bei ihrem Debüt in Shanghai um fast 700 Prozent. Der Erfolg unterstreicht Chinas Ambitionen, in der KI-Chip-Produktion unabhängiger von den USA zu werden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     