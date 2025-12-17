Jetzt wird's ernst: China-GPU-Hersteller knallt nach IPO 700 % hoch!

MetaX ist spezialisiert auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs) für Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). Dies stellt den Einstieg des Unternehmens in einen rasant wachsenden Markt dar, der von der steigenden Nachfrage nach KI-Diensten angetrieben wird. Das Debüt von MetaX folgt dem starken Start von Moore Threads zu Beginn des Monats, einer weiteren chinesischen Firma, die GPUs für KI entwickelt und sich als "Chinas Nvidia" einen Namen gemacht hat.

Die Aktien des chinesischen Chip-Herstellers MetaX Integrated Circuits haben bei ihrem Börsendebüt in Shanghai am Mittwoch einen dramatischen Anstieg von rund 700 Prozent verzeichnet. Im Rahmen des Börsengangs, bei dem umgerechnet fast 600 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden, lag der Ausgabepreis der Aktien bei 104,66 Yuan. Am ersten Handelstag sprangen die Titel jedoch auf über 835 Yuan, was einem beeindruckenden Kursanstieg von 697 Prozent entspricht.

Die spektakulären Kursgewinne spiegeln die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im Kontext eines größeren Trends wider: Chinesische Unternehmen bauen zunehmend ihre eigenen Chips und Prozessoren für KI-Anwendungen. Dies ist Teil von Chinas Strategie, die Abhängigkeit von ausländischen Technologien, insbesondere den US-amerikanischen Chips von Nvidia, zu verringern. Im Zuge dieser Bestrebungen hat Washington Exportbeschränkungen auf die fortschrittlichsten Chips von Nvidia verhängt und den Verkauf dieser Technologie an China blockiert.

Analysten weisen darauf hin, dass die Begeisterung der Investoren für chinesische KI-Chip-IPOs wie MetaX von der langfristigen Erwartung geprägt ist, dass China ein unabhängiges Halbleiter-Ökosystem aufbaut. "Um dies zu erreichen, braucht es Unternehmen wie Moore Threads, MetaX und andere", erklärte Eugene Hsiao, Aktienanalyst bei Macquarie gegenüber CNBC. Diese Unternehmen tragen zur Schaffung einer alternativen Quelle für Hochleistungsprozessoren bei, die bisher von westlichen Firmen dominiert wurde.

Weitere chinesische Unternehmen wie Enflame Technology und Biren Technology drängen ebenfalls in den KI-Markt und wollen von der wachsenden Nachfrage nach Grafikprozessoren profitieren, die durch den Wegfall von Nvidia-Produkten in China entsteht. Die chinesischen Aufsichtsbehörden haben zudem begonnen, mehr Halbleiter-IPO’s zu genehmigen, um die technologische Unabhängigkeit des Landes im Bereich Künstliche Intelligenz zu stärken.

Das phänomenale Debüt von MetaX zeigt einmal mehr das enorme Potenzial der chinesischen Technologiebranche und die wachsende Rolle, die Unternehmen aus China in der globalen KI-Entwicklung spielen könnten. Angesichts der politischen Spannungen zwischen den USA und China und der anhaltenden Bemühungen Pekings, eine Selbstgenügsamkeit in der Halbleiterproduktion zu erreichen, bleibt die Entwicklung auf diesem Sektor auch künftig spannend.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



