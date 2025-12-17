VW eröffnet Batteriefabrik in Salzgitter
- VW eröffnet erste Batteriezellfabrik in Salzgitter.
- Produktion der neuen Einheitszelle startet offiziell.
- Weitere Werke in Spanien und Kanada in Planung.
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern eröffnet heute in Salzgitter seine erste Batteriezellfabrik. Nach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit läuft bei der Batterietochter PowerCo offiziell die Produktion an. Produziert wird hier künftig die neue Einheitszelle des Konzerns, die im kommenden Jahr erstmals bei den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll.
Salzgitter ist der erste Standort der VW-Batterietochter. An der Zellfabrik auf dem Gelände des bisherigen VW-Motorenwerks war seit Juli 2022 gebaut worden. Weitere Werke entstehen derzeit in Valencia in Spanien und in St. Thomas in Kanada. VW setzt dabei auf eine Standardfabrik, die an allen Standorten nach gleichem Muster gebaut wird./fjo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 107,1 auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 22,07 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -71,04 %/+2,76 % bedeutet.
