    Agrarminister versteht Ärger der Bauern über Butterpreis

    Für Sie zusammengefasst
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) kann die Proteste von Bauern gegen niedrige Milch- und Butterpreise verstehen, sieht aber der Politik die Hände gebunden. "Wir als Bundesregierung beobachten die Lage sehr genau. In den Markt eingreifen können wir nicht", sagte Rainer der "Rheinischen Post".

    Er habe für den Ärger der Bauern absolutes Verständnis. "Unsere Landwirte brauchen ein gutes und verlässliches Einkommen." Lebensmittel müssten für die Verbraucher erschwinglich, aber auch ihren Preis wert sein, "damit diejenigen, die sie erzeugen, davon leben können", führte der Minister aus. Es sei gut, dass die Lebensmittelketten mit den Landwirten im Gespräch seien, um Lösungsmöglichkeiten zu finden.

    Butter ist zurzeit so günstig wie lange nicht. Die Handelsketten haben die Preise in den vergangenen Wochen mehrmals gesenkt. Ein 250-Gramm-Stück Deutscher Markenbutter der Eigenmarken kostet inzwischen weniger als einen Euro. Grund ist der günstigere Weltmarktpreis für Milch. Bei den Molkereien wurde zuletzt mehr Milch angeliefert als im Vorjahreszeitraum, zudem ist der Fettgehalt aus verschiedenen Gründen gestiegen. Bauernvertreter warnen, viele Betriebe könnten notwendige Investitionen nicht mehr aufbringen./brd/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
