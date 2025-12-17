    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    CO2-Zoll

    EU-Kommission präsentiert Änderungsvorschläge

    • EU-Kommission präsentiert CBAM-Änderungsvorschläge.
    • CO2-Zoll für klimaschädliche Importe aus Drittstaaten.
    • Vorgaben sollen 2024 vollständig in Kraft treten.
    CO2-Zoll - EU-Kommission präsentiert Änderungsvorschläge
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch (9.30 Uhr) Änderungsvorschläge an der sogenannten Kohlenstoffgrenzabgabe (CBAM) vor. CBAM ist eine Art CO2-Zoll für Waren, die außerhalb der EU klimaschädlicher produziert werden als innerhalb. Dadurch soll verhindert werden, dass CO2-Emissionen ins Ausland verlagert werden.

    Wenn Stahl etwa in China klimaschädlicher hergestellt wird als in der EU, sollen beim Import Abgaben für das bei der Produktion zusätzlich angefallene CO2 fällig werden. Die Vorgaben sollen kommendes Jahr vollständig in Kraft treten.

    Die Kommission hatte angekündigt, erneut zu überprüfen, ob Wettbewerbsnachteile bei Exporten ins Ausland behoben werden können./mjm/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

