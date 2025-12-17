WDH/'WSJ'
Warner will zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten - Netflix vorn
- Warner Bros. Discovery empfiehlt Ablehnung von Paramount.
- Zweifel an Finanzierung des Paramount-Gebots geäußert.
- Jared Kushner zieht sich aus Bieterrennen zurück.
(Im letzten Satz des 1. Absatzes wurde der Name berichtigt: Paramount-Gebot)
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Hollywood-Riese Warner Brothers Discovery will seinen Aktionären laut einem Pressebericht die Ablehnung des Übernahmeangebots durch den Rivalen Paramount Skydance empfehlen. Bereits Mitte der Woche könne der HBO- und CNN-Mutterkonzern damit dem konkurrierenden Bieter Netflix den Vorzug erteilen, schrieb das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hieß es, Warner wolle für die Ablehnung des Paramount-Gebots Zweifel an der Finanzierung als Grund ins Feld führen.
Paramount-Chef David Ellison stehe dann vor der Wahl, ob er seine Offerte aufbessern wolle, schrieb das "WSJ" weiter. Paramount hat 30 Dollar in bar je Aktie für den Gesamtkonzern Warner Bros. auf den Tisch gelegt, während Netflix ein Angebot im Gegenwert von 27,75 Dollar für das Hollywood-Studio und das HBO-Streaminggeschäft gemacht hat.
Teil von Paramounts Gebot war auch die Firma Affinity Partners von Jared Kushner, dem Schwiegersohn des US-Präsidenten Donald Trump. Kushner machte nun aber einen Rückzieher und steigt als Teilnehmer aus dem Bieterrennen aus, wie das Unternehmen mitteilte. Groß war der Affinity-Beitrag nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg mit 200 Millionen US-Dollar Eigenkapital aber ohnehin nicht. Das Paramount-Gebot hat derzeit einen Gesamtwert von 108,4 Milliarden Dollar inklusive Schulden./men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 94,57 auf Nasdaq (17. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -1,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 346,36 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 134,86USD. Von den letzten 7 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.390,00USD was eine Bandbreite von +16,32 %/+1.369,81 % bedeutet.
