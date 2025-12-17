    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBest Buy AktievorwärtsNachrichten zu Best Buy
    RayNeo festigt seine weltweite AR-Marktführerschaft in Q3 mit einem Anteil von 24 %

    Foto: adobe.stock.com

    LOS ANGELES, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- RayNeo hat seine Führungsposition im Bereich Augmented Reality (AR) für Verbraucher gefestigt und sowohl bei den Marktanteilen als auch bei den saisonalen Umsätzen Spitzenpositionen erreicht. Laut dem aktuellen „Global AR Smart Glasses Brand Shipment Share Report" für das 3. Quartal 2025 von Counterpoint Research belegte RayNeo zum zweiten Quartal in Folge weltweit Platz 1 und erreichte einen Marktanteil von 24,5 %.

    Vom Black-Friday-Bestseller zum Marktführer im 3. Quartal

    Diese Erfolge werden in einer Phase zunehmenden Wettbewerbs in der AR-Branche erzielt. Trotz des verschärften Wettbewerbs konnte RayNeo seine Position nicht nur halten, sondern auch ein starkes Wachstum verzeichnen. Der Absatz in Übersee stieg im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um das 3,8-fache. Die Produkte sind inzwischen in über 25 Ländern sowie Regionen erhältlich und werden von insgesamt mehr als 500 000 Nutzern verwendet. Der Eintritt in wichtige Einzelhandelskanäle wie Sam's Club, Best Buy und BJ's ist ein weiterer Beweis für die starke Akzeptanz durch Verbraucher.

    Global AR Smart Glasses Brand Shipment Share in Q3 2025

    In Kernmärkten wie Nordamerika führte die Air-Serie von RayNeo durchgehend die Bestseller-Rangliste der AR-Brillen bei Amazon an. Amazon-Daten zeigen, dass sich RayNeo Air 3s Pro und Air 3s die beiden weltweit führenden Plätze in der Kategorie „Video Display Glasses" (Videodisplaybrillen) gesichert haben und jeweils durchschnittliche Kundenbewertungen von über vier Sternen erhalten. Da AR-Brillen für Endverbraucher zunehmend in den Alltag integriert werden, zeichnet sich RayNeo durch seine erschwinglichen Preise und seine zuverlässige Leistung aus.

    Amazon Best Seller in Video Display Glasses for 2026 Black Friday

    Wie sich RayNeo im Wettbewerbsumfeld abhebt

    Firmeneigene Kerntechnologie und ein überragendes Benutzererlebnis bilden die Grundlage für RayNeos Wettbewerbsvorteil. Als eines der wenigen Unternehmen, das in der Lage ist, optische Kernsysteme vollständig selbst zu entwickeln und serienmäßig zu produzieren, bietet RayNeo ein breit gefächertes Portfolio: die V-Serie für hochwertige Bildgebung, die Air-Serie für immersives Sehen sowie die X-Serie, die Konvergenz von KI und AR erforscht.

    Die AR-Branche entwickelt sich vom Nischenmarkt zum Massenmarkt, wobei sich der Wettbewerb über Hardware hinaus zunehmend auf technologische Tiefe, Nutzerverständnis, Produkterlebnis sowie die Stärke des Ökosystems erstreckt. Die anhaltende Führungsrolle von RayNeo unterstreicht die Wirksamkeit seines strategischen Ansatzes. Da AR immer mehr in alltägliche Erlebnisse eingebunden wird, unterstreichen die Erfolge von RayNeo sowohl den globalen Aufstieg chinesischer Technologieinnovationen als auch das Potenzial von „Created in China", das Tempo für die weltweite AR-Branche vorzugeben.

    Informationen zu RayNeo

    RayNeo ist der weltweit führende Anbieter von Augmented-Reality-Brillen (AR) für Endverbraucher und hat sich zum Ziel gesetzt, den Alltag von einer Milliarde Menschen zu verändern. Als offizieller weltweiter Partner der Olympischen Spiele in der Kategorie AR-Brillen steht das Unternehmen an der Spitze der immersiven Technologie. Das Produktportfolio umfasst die X-Serie mit KI-unterstütztem Vollfarbdisplay sowie die tragbare Air-Serie mit großem Bildschirm, die für Vielseitigkeit und hohe Bildqualität ausgelegt ist. Laut Counterpoint Research dominierte RayNeo den globalen AR-Brillenmarkt im dritten Quartal 2025 mit einem Marktanteil von 24 % und sicherte sich damit die weltweite Spitzenposition.

    Medienkontakt:

    Globaler PR-Manager: Sophie Li
    E-Mail: lixj@rayneo.com 

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2846521/Global_AR_Smart_Glasses_Brand_Shipment_Share_Q3_2025.jpg
    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2846522/Amazon_Best_Seller_Video_Display_Glasses_2026_Black_Friday.jpg
    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2272584/RayNeo_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rayneo-festigt-seine-weltweite-ar-marktfuhrerschaft-in-q3-mit-einem-anteil-von-24--302644340.html



