    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLilium Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Lilium Registered (A)

    ROUNDUP

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Batteriefirma CustomCells hat Restrukturierung abgeschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • CustomCells nach Insolvenz umgebaut, Mitarbeiterzahl halbiert.
    • Standort Tübingen geschlossen, Fokus auf Verteidigung.
    • Batterien für Drohnen und Motorsport, unabhängige Lieferketten.
    ROUNDUP - Batteriefirma CustomCells hat Restrukturierung abgeschlossen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ITZEHOE (dpa-AFX) - Mehr als sieben Monate nach der Insolvenz hat der norddeutsche Batteriehersteller CustomCells nach eigenen Angaben seinen Umbau abgeschlossen. Das 2012 gegründete Unternehmen ist verkleinert worden, wie der neue Firmenchef Benno Leuthner der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Mitarbeiterzahl sei von rund 230 auf 100 gefallen.

    Der Standort in Tübingen ist geschlossen worden, wie schon seit Sommer bekannt. Das Werk dort diente unter anderem dazu, den Elektroflugzeugbauer Lilium zu beliefern. CustomCells musste den damaligen Angaben nach Ende April Insolvenz für wesentliche Gesellschaften beantragen, auch weil Lilium Rechnungen in zweistelliger Millionenhöhe nicht gezahlt habe. Die Holdinggesellschaft war nicht betroffen.

    CustomCells stellt unverändert in Itzehoe (Kreis Steinburg) Lithium-Ionen-Batteriezellen her und fokussiert sich künftig vor allem auf die Segmente Verteidigung und Motorsport, wie Leuthner sagte. In den zurückliegenden Monaten sei die Produktion in Itzehoe trotz Insolvenz ausgelastet gewesen.

    Batterien sind ein Wachstumsmarkt und von strategischer Bedeutung. Die Internationale Energieagentur schätzte den Wert des weltweiten Batteriemarkts 2024 auf etwa 130 Milliarden US-Dollar. Die EU hat das Ziel, 90 Prozent des Bedarfs bis 2030 aus eigener Produktion zu decken.

    Batterien für Drohnen und Rennwagen

    Im Verteidigungsbereich werden die Batterien von CustomCells etwa für Drohnen nachgefragt, wie Produktvorstand Andreas Löhrke berichtete. Im Motorsport werden sie genutzt, um Rennwagen anzutreiben. Einzelne Kundennamen nannten die Manager auf Nachfrage nicht, sie verwiesen auf die Vertraulichkeit der Geschäftsbeziehungen.

    CustomCells wirbt damit, dass die eigenen Lieferketten weitgehend unabhängig von China seien. Das sei vor allem der Verteidigungsindustrie wichtig, sagte Löhrke. Allerdings könne ein Rohstoff wie Graphit, der größtenteils aus China geliefert werde, kaum ersetzt werden.

    Im Juli hatte CustomCells mitgeteilt, dass ein Konsortium aus Family-Offices um Abacon und Salvia Geld in unbestimmter Höhe bereitgestellt habe, um CustomCells während des Umbaus zu stützen. Family-Offices sind Unternehmen, die das Vermögen reicher Familien mehren sollen.

    "Wir sind so lang finanziert, dass wir die notwendigen Schritte zur Entwicklung und Industrialisierung für unsere Kunden und Zielmärkte machen können und profitabel werden", sagte Technologievorstand Jan Diekmann./lkm/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lilium Registered (A) Aktie

    Die Lilium Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,38 % und einem Kurs von 0,005 auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lilium Registered (A) Aktie um -31,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -42,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lilium Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Lilium Registered (A) - A3CYXP - NL0015000F41

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lilium Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Batteriefirma CustomCells hat Restrukturierung abgeschlossen Mehr als sieben Monate nach der Insolvenz hat der norddeutsche Batteriehersteller CustomCells nach eigenen Angaben seinen Umbau abgeschlossen. Das 2012 gegründete Unternehmen ist verkleinert worden, wie der neue Firmenchef Benno Leuthner der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     