ROUNDUP
Batteriefirma CustomCells hat Restrukturierung abgeschlossen
- CustomCells nach Insolvenz umgebaut, Mitarbeiterzahl halbiert.
- Standort Tübingen geschlossen, Fokus auf Verteidigung.
- Batterien für Drohnen und Motorsport, unabhängige Lieferketten.
ITZEHOE (dpa-AFX) - Mehr als sieben Monate nach der Insolvenz hat der norddeutsche Batteriehersteller CustomCells nach eigenen Angaben seinen Umbau abgeschlossen. Das 2012 gegründete Unternehmen ist verkleinert worden, wie der neue Firmenchef Benno Leuthner der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Mitarbeiterzahl sei von rund 230 auf 100 gefallen.
Der Standort in Tübingen ist geschlossen worden, wie schon seit Sommer bekannt. Das Werk dort diente unter anderem dazu, den Elektroflugzeugbauer Lilium zu beliefern. CustomCells musste den damaligen Angaben nach Ende April Insolvenz für wesentliche Gesellschaften beantragen, auch weil Lilium Rechnungen in zweistelliger Millionenhöhe nicht gezahlt habe. Die Holdinggesellschaft war nicht betroffen.
CustomCells stellt unverändert in Itzehoe (Kreis Steinburg) Lithium-Ionen-Batteriezellen her und fokussiert sich künftig vor allem auf die Segmente Verteidigung und Motorsport, wie Leuthner sagte. In den zurückliegenden Monaten sei die Produktion in Itzehoe trotz Insolvenz ausgelastet gewesen.
Batterien sind ein Wachstumsmarkt und von strategischer Bedeutung. Die Internationale Energieagentur schätzte den Wert des weltweiten Batteriemarkts 2024 auf etwa 130 Milliarden US-Dollar. Die EU hat das Ziel, 90 Prozent des Bedarfs bis 2030 aus eigener Produktion zu decken.
Batterien für Drohnen und Rennwagen
Im Verteidigungsbereich werden die Batterien von CustomCells etwa für Drohnen nachgefragt, wie Produktvorstand Andreas Löhrke berichtete. Im Motorsport werden sie genutzt, um Rennwagen anzutreiben. Einzelne Kundennamen nannten die Manager auf Nachfrage nicht, sie verwiesen auf die Vertraulichkeit der Geschäftsbeziehungen.
CustomCells wirbt damit, dass die eigenen Lieferketten weitgehend unabhängig von China seien. Das sei vor allem der Verteidigungsindustrie wichtig, sagte Löhrke. Allerdings könne ein Rohstoff wie Graphit, der größtenteils aus China geliefert werde, kaum ersetzt werden.
Im Juli hatte CustomCells mitgeteilt, dass ein Konsortium aus Family-Offices um Abacon und Salvia Geld in unbestimmter Höhe bereitgestellt habe, um CustomCells während des Umbaus zu stützen. Family-Offices sind Unternehmen, die das Vermögen reicher Familien mehren sollen.
"Wir sind so lang finanziert, dass wir die notwendigen Schritte zur Entwicklung und Industrialisierung für unsere Kunden und Zielmärkte machen können und profitabel werden", sagte Technologievorstand Jan Diekmann./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lilium Registered (A) Aktie
Die Lilium Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,38 % und einem Kurs von 0,005 auf Lang & Schwarz (16. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lilium Registered (A) Aktie um -31,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -42,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Lilium Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,28 Mio..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Lilium Registered (A) - A3CYXP - NL0015000F41
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Lilium Registered (A). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
### Patente gehen an US-Konkurrent Archer Aviation
Nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch die Ambitious Air Mobility Group (AAMG) hat sich der US-Wettbewerber Archer Aviation im Bieterverfahren durchgesetzt. Archer übernimmt über 300 Patente von Lilium – darunter Kernelemente wie Hochvolt-Systeme, Batteriemanagement, Flugsteuerung, Antrieb und Propellertechnik – für einen Kaufpreis von rund 18 Millionen Euro. Das bedeutet, die entscheidenden technologischen Grundlagen des Lilium-Jets wechseln den Besitzer, Lilium verliert sowohl geistiges Eigentum als auch die Basis für einen eventuellen Neustart.[1][2][3][4]
### Ausverkauf statt Neustart
Weder AAMG noch andere interessierte Investoren konnten den Insolvenzverwalter von ihrer Finanzkraft oder ihrem Konzept überzeugen. Damit ist eine Wiederbelebung von Lilium unter deutscher oder europäischer Führung endgültig gescheitert. Auch AAMG kritisiert den Verkaufsprozess, konnte sich aber gegen Archer nicht durchsetzen.[2][3]
### Aktie endgültig wertlos
Die Aktie der Lilium N.V. ist praktisch wertlos und wurde im Oktober zeitweise nur noch zu 0,03 US-Dollar gehandelt – ein Minus von mehr als 57% im Vergleich zur Vorwoche. Analysten rechnen mit keiner Erholung, eine Dividende wurde nicht gezahlt.[5][6]
### Auswirkungen und weitere Entwicklung
Die ehemalige Produktionshalle von Lilium in Oberpfaffenhofen geht an Quantum Systems, eine Zukunft für das Unternehmen als eigenständiger Flugtaxi-Anbieter gibt es nicht mehr. Die Patente, für die ursprünglich Milliarden investiert wurden, sichern nun Archer technologisches Know-how für die US-Konkurrenz.[3][4][1]
**Fazit:**
Der Verkauf der Patente an Archer Aviation ist das endgültige Ende der deutschen Lilium. Aktionäre gehen leer aus und haben keinerlei Anspruch auf Erlöse. Alle Hoffnungen auf einen Neustart oder eine Sanierung sind damit erledigt.[4][6][1][2][3]
Quellen
[1] Flugtaxi-Pionier Lilium scheitert – Patente wandern in die ... https://www.marktundmittelstand.de/finanzen/finanzierung/lilium-scheitert
[2] Flugtaxis: US-Rivale Archer kauft Patente von Lilium https://www.electrive.net/2025/10/16/flugtaxis-us-rivale-archer-kauft-patente-von-lilium/
[3] +++ Stark +++ Uwe Horstmann +++ Lilium +++ Smedo ... https://www.deutsche-startups.de/2025/10/17/startupticker-stark-lilium-smedo/
[4] Lilium-Patente an US-Konkurrenz verkauft https://www.airliners.de/lilium-patente-us-konkurrenz-verkauft/83684
[5] Lilium Prognose 2025 & Kursziel von Analysten https://aktien.guide/kursziel/Lilium-NL0015000F41
[6] 0AB4 Aktienkurs und Nachrichten / Lilium N.V. (LSE) - Fintel https://fintel.com.de/s/gb/0ab4
[7] Lilium meldet erneut Insolvenz an https://www.electrive.net/2025/02/21/lilium-meldet-erneut-insolvenz-an/
[8] Lilium | https://www.flieger.news/tag/lilium/
[9] Lilium Pleite: Flugtaxi-Start-up steht vor dem Abgrund https://recht24-7.de/lilium-geht-erneut-pleite-warum-das-flugtaxi-start-up-nun-am-abgrund-steht/
[10] Lilium News: Aktuelle Nachrichten zum Flugtaxi- ... https://www.handelsblatt.com/themen/lilium
1,5 Mrd Entwicklungskosten für 18 Mio, ein Schnapper, Lilium muss nun bei 0,000000 notieren
kauft Archer...!
https://finance.yahoo.com/news/archer-wins-competitive-bid-process-123000703.html
https://www.finance-magazin.de/transformation/distressed-ma/weitere-bieter-geben-kaufangebote-fuer-lilium-ab-228216/