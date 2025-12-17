Unabhängige Testarbeiten bestätigen erhöhten Gehalt an magnetischen und schweren Seltenerdmetallen in Graphite Ones Graphitlagerstätte in Alaska

Tests zeigen erhöhten Gehalt an Dysprosium, Yttrium und Scandium im Granat aus Graphite Creek

CEO: „Das Vorkommen von 14 magnetischen oder schweren Seltenerdmetallen in Graphite Creek bestätigt erneut, dass es sich bei unserer Lagerstätte um eine generationenübergreifende Lagerstätte handelt, die für die technologischen Anwendungen, die unsere Welt verändern, von Bedeutung ist.“

G1 plant für 2026 ein REE-Testprogramm mit einem nationalen US-Labor

16. Dezember 2025 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSXV: GPH; OTCQX: GPHOF) („Graphite One“, „G1“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass die Ergebnisse einer unabhängigen Analyse von Granatmaterial aus Graphite Creek das Vorkommen von Seltenerdmetallen in der Lagerstätte Graphite Creek bestätigen, wobei erhöhte Konzentrationen an magnetischen und schweren Seltenerdmetallen („HREE“) festgestellt wurden. Die Bohrkernproben stammen aus der erwarteten Tagebaugrube, die in der im Februar 2025 abgeschlossenen Machbarkeitsstudie („FS“) von G1 umrissen wurde. Dies legt nahe, dass die Gewinnung von Seltenerdmetallen (REE) möglicherweise parallel zur Graphitförderung in den ersten Jahren des Bergbaubetriebs erfolgen könnte.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der von Activation Laboratory („ActLabs“) in Ancaster, Kanada, durchgeführten Tests gehören:

- Geochemische Analysen des Gesamtgesteins zeigen, dass Graphite Creek im Vergleich zu leichten Seltenerdmetallen (LREE) einen erhöhten Anteil an „magnetischen REE“ und HREE beherbergt.

- Granate, die dafür bekannt sind, HREE+Sc+Y in ihrer Mineralstruktur zu enthalten, scheinen der Grund für die relativ große Menge von HREE in Graphite Creek zu sein.

- 85 % der REE im Granatmaterial sind magnetische REE oder HREE.

- Der Dysprosiumgehalt in den Granaten liegt zwischen 32 und 63 ppm, der Yttriumgehalt zwischen 198 und 427 ppm und der Scandiumgehalt zwischen 84 und 141 ppm.

„Diese Ergebnisse sind zwar vorläufig, aber eindeutig vielversprechend“, sagte Anthony Huston, CEO von G1. „Nur wenige Seltenerdmetalllagerstätten weisen einen so hohen Anteil an magnetischen und schweren Seltenerdmetallen auf. Da Graphite Creek bereits von der USGS als die größte natürliche Graphitlagerstätte des Landes und als eine der größten weltweit bestätigt wurde, untermauert das Vorhandensein von 14 magnetischen oder schweren Seltenerdmetallen in Graphite Creek einmal mehr, dass es sich hierbei um eine generationenübergreifende Lagerstätte handelt, die für die technologischen Anwendungen, die unsere Welt verändern, von Bedeutung ist.“

Seltenerdmetalle sind für die Technologie des 21. Jahrhunderts von grundlegender Bedeutung, wobei Neodym, Praseodym, Dysprosium, Terbium und Samarium wesentliche Bausteine für leistungsstarke Permanentmagnete bilden, die in Windkraftanlagen, Elektrofahrzeugen und modernen Verteidigungssystemen wie präzisionsgelenkten Munitionen und Radarsystemen zum Einsatz kommen. Seltenerdmetalle ermöglichen darüber hinaus die Herstellung von Hochleistungsfasern, Lasern, Katalysatoren und Leuchtstoffen für Displays und Beleuchtungssysteme. Aufgrund ihrer besonderen magnetischen, optischen und katalytischen Eigenschaften sind sie für militärische Anwendungen und kommerzielle Elektronik, erneuerbare Energien und Telekommunikation unverzichtbar – was ihre strategische Bedeutung für die US-Industrie und die nationale Sicherheit unterstreicht.

China, der weltweit größte Produzent der gesamten Palette an REEs, hat im Februar 2024 Exportbeschränkungen für REEs für Magnete verhängt und im Dezember 2024 die Graphitexporte verschärft, was die Bedeutung der Erschließung der Mine Graphite Creek von G1 unterstreicht.

„Das Vorkommen von zwei in Titel III des Defense Production Act aufgeführten Materialien – Graphit und REE – in einer einzigen Lagerstätte unterstreicht die Bedeutung von Graphite Creek als wahrhaft generationenübergreifende Lagerstätte“, fügte Huston hinzu. „Angesichts der robusten Wirtschaftlichkeit unserer gesamten Lieferkette für Graphitmaterialien deutet das Vorkommen von Seltenerdmetallen in Graphite Creek darauf hin, dass die Gewinnung als Nebenprodukt unserer Graphitproduktion den Wert der bereits größten natürlichen Graphitlagerstätte der USA maximieren wird.“

Ergebnisse zu Seltenerdmetallen in Graphite Creek und nächste Schritte

„Die Granate – die oft so groß wie Murmeln sind – scheinen die dominierenden Wirtsminerale für die HREE zu sein, was zur Ausrichtung unseres laufenden Testprogramms zu Beginn des Jahres 2026 beitragen wird“, kommentierte Kirsten Fristad, Chief Geologist bei G1. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass, wenn man eines unserer Erzgesteine in zwei Haufen aufteilen würde, nämlich in seine Granatkomponente und alles andere, die Granate eine zwei- bis sechsmal höhere REE-Konzentration aufweisen würden.“

G1 plant, gemeinsam mit einem nationalen US-Labor die Entwicklung eines Testprogramms, um die beste Methode zur Gewinnung der REE aus den Granaten von Graphite Creek zu ermitteln.

Zusammenfassung der unabhängigen Testergebnisse

Die Granatkörner wurden an der University of Alaska Fairbanks (UAF) mechanisch aus den zerkleinerten Bohrkernproben von Graphite Creek getrennt. Die abgetrennte Granatfraktion wurde bei ActLabs auf ihre REE-Konzentration analysiert.

Abbildung 1: Relative Häufigkeit von Magnet-REE und HREE in Granaten aus Graphite Creek

Abbildung 2. Mit Granat vergesellschaftete HREE in Graphite Creek

Abbildung 3. Daten von ActLabs. REE-Konzentration in Granatfraktionen, die aus 9 verschiedenen 1 m langen Bohrkernproben separiert wurden.

Farbcodierung: LREE, 5 magnetische Seltenerdmetalle, MREE, HREE, Sc+Y

Graphite Ones Lieferkettenstrategie

Da die Vereinigten Staaten derzeit zu 100 % von Importen von natürlichem Graphit abhängig sind, entwickelt Graphite One eine komplette, in den USA ansässige, fortschrittliche Graphit-Lieferkettenlösung, die auf der Lagerstätte Graphite Creek basiert, die vom US Geological Survey als die größte Graphitlagerstätte in den USA und „eine der größten weltweit“ anerkannt ist. Die Lieferkettenstrategie des Projekts von Graphite One sieht vor, Material über den Hafen von Nome in die „Lower 48“ zu transportieren, zu einer erwarteten Anlage in Warren, Ohio, in der vorbehaltlich der entsprechenden Projektfinanzierung hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanodenmaterialien hergestellt werden. Der Plan sieht auch eine potenzielle Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One bildet.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Rob Retherford, P. Geo, von Alaska Earth Sciences, Inc. hat die Bohr-, Probenahme- und QA/QC-Programme für den Zeitraum 2022-2024 beaufsichtigt. Herr Retherford ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das „Projekt“) mit dem Ziel, sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau und die Verarbeitung von natürlichem Graphit sowie die Herstellung von Anodenaktivmaterialien aus künstlichem und natürlichem Graphit vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen – einschließlich solcher, die sich auf die Menge und Qualität der Seltenerdmetalle im Lagerstättenbestand und die Möglichkeit ihrer wirtschaftlichen Gewinnung, den Zeitplan und Abschluss von Genehmigungsverfahren, die zukünftige Produktion, die Errichtung einer Aufbereitungsanlage und einer Graphitherstellungsanlage, die Einrichtung einer Recyclinganlage für Batteriematerialien sowie auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt – sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen lässt sich zukunftsgerichtete Information an Begriffen wie „schlägt vor“, „erwartet“, „wird erwartet“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „plant“, „ist geplant“, „beabsichtigt“, „nimmt an“, „glaubt“, „weist darauf hin“, „soll“ oder an Formulierungen erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „mögen“ oder „werden“ ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keinerlei Gewissheit dafür gibt, dass Seltenerdmetalle aus dem Projekt gewonnen werden, dass die gewonnenen Seltenerdmetalle wirtschaftlich förderbar sein werden, dass entweder die Aufbereitungsanlage und Graphitproduktionsanlage oder die Batteriemetallrecyclinganlage jemals gebaut werden, dass die Tests des unternehmenseigenen Materials erfolgreich sein werden oder dass solche Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.com abrufbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

