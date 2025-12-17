IONOS Group: Optimistischer Ausblick auf 2026 & Prognose für 2025
IONOS justiert seine Ziele neu: Weniger Wachstum beim Umsatz, dafür höhere Margen – und KI-gestützte Angebote sollen den Kundenzuwachs weiter antreiben.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IONOS Group SE hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst und rechnet nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von rund 6 % (zuvor ca. 8 %).
- Im Jahr 2025 verzeichnete IONOS in den ersten neun Monaten ein starkes Neukundenwachstum von 210.000 Neukunden, im Vergleich zu 110.000 Neukunden im Vorjahr.
- Die bereinigte EBITDA-Marge für 2025 wird auf etwa 36,5 % geschätzt, was eine Verbesserung gegenüber den zuvor erwarteten 35 % darstellt.
- Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet IONOS ein Umsatzwachstum von ca. 7 %, unterstützt durch die Bereiche Web Presence & Productivity sowie Cloud Solutions.
- IONOS plant, von einem anhaltenden Neukundenzuwachs und Up- und Cross-Selling bei über 6,6 Millionen Bestandskunden zu profitieren, insbesondere durch KI-gestützte Services.
- Das bereinigte EBITDA soll 2026 um ca. 10 % auf rund 530 Mio. € steigen, mit einer EBITDA-Marge von 37 - 38 %.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei IONOS Group ist am 19.03.2026.
Der Kurs von IONOS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,05EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
19 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,33EUR das entspricht einem Plus von +1,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.122,31PKT (-0,21 %).
