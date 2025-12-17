thyssenkrupp nucera: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 trotz Marktchallenges
Im Spannungsfeld eines schwierigen Marktumfelds zeigt thyssenkrupp nucera im Geschäftsjahr 2024/2025 eine bemerkenswerte Ergebniswende und richtet den Blick auf eine volatile Zukunft.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Trotz herausforderndem Marktumfeld hat thyssenkrupp nucera im Geschäftsjahr 2024/2025 einen Gewinn (EBIT) von 2 Mio. Euro erzielt, nach -14 Mio. Euro im Vorjahr
- Der Umsatz blieb mit 845 Mio. Euro weitgehend stabil, im Vergleich zu 862 Mio. Euro im Vorjahr
- Der Auftragseingang sank auf 348 Mio. Euro (Vorjahr: 636 Mio. Euro), hauptsächlich aufgrund der Marktschwierigkeiten im Bereich grüner Wasserstoff
- Im Segment Chlor-Alkali stieg der Umsatz um 14% auf 386 Mio. Euro, während das EBIT bei 58 Mio. Euro lag
- Im Segment Grüner Wasserstoff verringerte sich der Umsatz auf 459 Mio. Euro, das EBIT verbesserte sich auf -56 Mio. Euro
- Für 2025/2026 wird ein Auftragseingang zwischen 350 Mio. und 900 Mio. Euro sowie ein Umsatz zwischen 500 Mio. und 600 Mio. Euro erwartet, mit einem vorübergehenden Rückgang im Vergleich zum Vorjahr
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2024/2025, bei thyssenkrupp nucera ist am 17.12.2025.
Der Kurs von thyssenkrupp nucera lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9400EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9425EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.727,73PKT (-0,65 %).
