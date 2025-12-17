    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    IEA erwartet Rekordnachfrage nach Kohle in diesem Jahr

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PARIS (dpa-AFX) - Die weltweite Kohlenachfrage dürfte dieses Jahr nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) erneut ein Rekordhoch erreichen. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Verbrauch um 0,5 Prozent auf 8,85 Milliarden Tonnen Kohle steigt, wie sie in ihrem heute erschienenen Kohle-Jahresbericht schreiben.

    Der örtliche Verbrauch entsprach dabei in diesem Jahr nicht immer den bisherigen Trends. Während der Kohleverbrauch in den USA in den vergangenen Jahren zurückgegangen war, dürfte die Nachfrage in diesem Jahr um acht Prozent steigen. Grund dafür sind laut IEA höhere Preise für Erdgas sowie eine durch die Regierung unterstützte verlangsamte Stilllegung von Kohlekraftwerken.

    In der Europäischen Union ging die Kohlenachfrage deutlich weniger stark zurück als in den letzten zwei Jahren, weil Wind- und Wasserkraft in der ersten Jahreshälfte weniger Energie lieferten und so auf Kohle zurückgegriffen wurde. Und Indien, das normalerweise dazu beiträgt, dass die globale Kohlenachfrage steigt, dürfte in diesem Jahr weniger Energie aus Kohle gewonnen haben. Denn wegen der frühen und heftigen Monsun-Saison sei die Stromnachfrage geringer gewesen und Wasserkraftwerke hätten mehr produziert.

    Ein Ausblick auf die Entwicklung der Kohlenachfrage bis 2030 ist der IEA zufolge mit zahlreichen Unwägbarkeiten verbunden, vor allem in China, das mehr Kohle verbraucht als der Rest der Welt zusammen. Die Nachfrage in der Volksrepublik dürfte mit dem raschen Ausbau von Erneuerbaren bis 2030 leicht absacken. In Indien hingegen erwarten die Expertinnen und Experten der in Paris ansässigen Organisation den größten Zuwachs beim Kohleverbrauch./rbo/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
