    Beko erreicht im siebten Jahr in Folge die höchste Punktzahl beim S&P Global Corporate Sustainability Assessment für den Haushaltsgerätesektor (DHP)

    ISTANBUL, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ --  Beko**, ein weltweit führender Anbieter von Haushaltsgeräten, hat in der S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, die am 16. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, eine Punktzahl von 86/100 erreicht. Die höchste Platzierung unter 79 Unternehmen des Haushaltsgerätesektors spiegelt das stetige Engagement des Unternehmens für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) wider.

    Hakan Bulgurlu, Beko CEO

    Langfristiges Engagement für Nachhaltigkeit

    Die jüngste Anerkennung von Beko wird durch verschiedene Maßnahmen seiner weltweiten Niederlassungen unterstützt. Im Jahr 2024 führte das Unternehmen 332 Energieeffizienzprojekte durch, die rund 60.000 GJ an Energieeinsparungen erbrachten. Der Anteil von Ökostrom am gesamten Energieverbrauch in der Produktion betrug 60 Prozent, und die Kapazität für erneuerbare Energien stieg auf 90 MWp. Im Rahmen von Initiativen zur Kreislaufwirtschaft wurden mehr als 114.000 Produkte überarbeitet. Durch Initiativen zur Senkung des Wasserverbrauchs konnten über 223.000 Kubikmeter eingespart werden. Mit der Aufnahme des Geschirrspülerwerks in Ankara in das Global Lighthouse Network sind nun drei Beko-Standorte weltweit als führende Produktionszentren anerkannt.

    Diese Erfolge unterstützen den langfristigen Ansatz des Unternehmens im Bereich des Klimaschutzes. Beko hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 in seiner gesamten Wertschöpfungskette keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Zu den kurzfristigen Zielen gehören eine 42-prozentige Verringerung der absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen und eine 42-prozentige Verringerung der Scope-3-Emissionen aus der Produktnutzungsphase bis 2030 im Vergleich zur Ausgangssituation von 2022. Langfristig will das Unternehmen seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 90 Prozent und seine absoluten Scope-3-Emissionen um 90 Prozent bis 2050 reduzieren.

    Hakan Bulgurlu, CEO bei Beko, kommentiert die anhaltenden Erfolge des Unternehmens in den globalen Nachhaltigkeitsbewertungen wie folgt: „Wir entwickeln weiterhin fortschrittliche Technologien, um die Energieeffizienz unserer Produkte zu verbessern und zugleich die Kohlenstoffemissionen zu verringern. Diese Perspektive hilft uns dabei, unsere langfristige Roadmap zu erarbeiten und die Grundlagen unserer Nachhaltigkeitsperformance zu stärken."

