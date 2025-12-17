Woidke ruft deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus auf

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) hat die deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus aufgerufen. "Ich erwarte schon, dass die Industrie zu ihrem Land steht", sagte Woidke der "MÃ¤rkischen Allgemeinen Zeitung" im "Redaktionsnetzwerk Deutschland".Es irritiere ihn, "wenn in der jetzigen Phase groÃŸe deutsche Unternehmen, ArbeitsplÃ¤tze ins Ausland verlagern". Bei einem weiteren Stahlgipfel "mÃ¼sste nicht nur gefragt werden, was der Staat fÃ¼r die Stahlindustrie tun kann, sondern auch, was die Stahlindustrie fÃ¼r das Land tut". Sinnvoll sei es, einen solchen Gipfel im zweiten Quartal des kommenden Jahres einzuberufen. "Ich erwarte, dass der Stahlgipfel kein einmaliges Ereignis bleibt, sondern regelmÃ¤ÃŸig wiederholt wird, damit der Druck bei dem Thema hoch bleibt", sagte Woidke. Die AnsÃ¤tze der Bundesregierung bei diesem Thema seien gut, reichten aber nicht aus.Auch fÃ¼r die Ankurbelung der Konjunktur brauche es weitere Anstrengungen. "Hier muss mehr getan werden", sagte Woidke. Dringend notwendig seien MaÃŸnahmen, um den Strompreis dauerhaft zu senken. Der von der Bundesregierung beschlossene Industriestrompreis und die Absenkung der Netzentgelte seien hierfÃ¼r ungenÃ¼gend. "Es wird versucht, ein in Teilen ineffizientes Stromversorgungssystem durch staatliche Zuwendungen billiger zu machen", sagte Woidke. Stattdessen mÃ¼sse man "konsequent auf dezentrale Energieerzeugung und dezentralen Energieverbrauch setzen". Bisherige Regelungen in diesem Bereich seien "Schwachsinn".