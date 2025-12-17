    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsWeitere NachrichtenvorwÃ¤rtsNachricht

    Wirtschaft

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Woidke ruft deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus auf

    Wirtschaft - Woidke ruft deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus auf
    Foto: Dietmar Woidke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) hat die deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus aufgerufen. "Ich erwarte schon, dass die Industrie zu ihrem Land steht", sagte Woidke der "MÃ¤rkischen Allgemeinen Zeitung" im "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

    Es irritiere ihn, "wenn in der jetzigen Phase groÃŸe deutsche Unternehmen, ArbeitsplÃ¤tze ins Ausland verlagern". Bei einem weiteren Stahlgipfel "mÃ¼sste nicht nur gefragt werden, was der Staat fÃ¼r die Stahlindustrie tun kann, sondern auch, was die Stahlindustrie fÃ¼r das Land tut". Sinnvoll sei es, einen solchen Gipfel im zweiten Quartal des kommenden Jahres einzuberufen. "Ich erwarte, dass der Stahlgipfel kein einmaliges Ereignis bleibt, sondern regelmÃ¤ÃŸig wiederholt wird, damit der Druck bei dem Thema hoch bleibt", sagte Woidke. Die AnsÃ¤tze der Bundesregierung bei diesem Thema seien gut, reichten aber nicht aus.

    Auch fÃ¼r die Ankurbelung der Konjunktur brauche es weitere Anstrengungen. "Hier muss mehr getan werden", sagte Woidke. Dringend notwendig seien MaÃŸnahmen, um den Strompreis dauerhaft zu senken. Der von der Bundesregierung beschlossene Industriestrompreis und die Absenkung der Netzentgelte seien hierfÃ¼r ungenÃ¼gend. "Es wird versucht, ein in Teilen ineffizientes Stromversorgungssystem durch staatliche Zuwendungen billiger zu machen", sagte Woidke. Stattdessen mÃ¼sse man "konsequent auf dezentrale Energieerzeugung und dezentralen Energieverbrauch setzen". Bisherige Regelungen in diesem Bereich seien "Schwachsinn".


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Woidke ruft deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus auf Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) hat die deutsche Wirtschaft zu mehr Patriotismus aufgerufen. "Ich erwarte schon, dass die Industrie zu ihrem Land steht", sagte Woidke der "MÃ¤rkischen Allgemeinen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhÃ¤ngigen Wissens-Hub fÃ¼r einen aktuellen und fundierten Zugang in die BÃ¶rsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • âœ… GrÃ¶ÃŸte Finanz-Community Deutschlands
    • âœ… Ã¼ber 550.000 registrierte Nutzer
    • âœ… rund 2.000 BeitrÃ¤ge pro Tag
    • âœ… verlagsunabhÃ¤ngige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BÃ¶rsenNews
    • âœ… Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • âœ… mehr als 25 Jahre MarktprÃ¤senz
    Aktien-Branchen Ãœbersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benÃ¶tigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schÃ¤tzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    ZeitverzÃ¶gerung der Kursdaten: Deutsche BÃ¶rsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne GewÃ¤hr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit UnterstÃ¼tzung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     