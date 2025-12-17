Mutares erhöht Engagement bei Terranor: Beteiligung sinkt auf 57 %
Mutares strafft sein Engagement bei Terranor: Durch Aktienplatzierung sinkt der Anteil, der Streubesitz steigt – und die positive Entwicklung des Unternehmens bleibt im Fokus.
- Mutares reduziert seine Beteiligung an der Terranor Group AB auf 57 % durch die Platzierung von 2,5 Millionen Aktien.
- Der Bruttoerlös aus dieser Transaktion beträgt rund 6 Millionen Euro.
- Die Platzierung zielt darauf ab, die Aktionärsbasis zu erweitern und den Streubesitz zu erhöhen, was die Liquidität der Terranor-Aktien verbessert.
- Mutares bleibt ein bedeutender Aktionär und unterstützt weiterhin die strategische Entwicklung von Terranor.
- Die Transformation von Terranor hat zu Umsatzwachstum und Profitabilität geführt, was die positive Geschäftsentwicklung widerspiegelt.
- Mutares ist eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Sitz in München, die Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt und neu positioniert.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,09 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,60EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.727,73PKT (-0,65 %).
+0,53 %
-1,38 %
+1,79 %
-7,62 %
+18,01 %
+58,69 %
+97,94 %
+91,50 %
+219.130,77 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
