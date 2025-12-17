Hongkongs erste börsennotierte Krypto-Börse HashKey fällt nach IPO

HashKey sammelte mit seinem Börsengang rund 206 Millionen US-Dollar ein, nachdem die Aktie am oberen Ende der Preisspanne bei 6,68 Hongkong-Dollar platziert worden war. Dennoch eröffnete das Papier schwächer und rutschte auf rund 6,34 Hongkong-Dollar ab.

Der Börsengang von HashKey Holdings, Betreiber der größten lizenzierten und ersten börsennotierten Kryptowährungsbörse Hongkongs, hat Anleger am ersten Handelstag nicht überzeugt. Die Aktie verlor zeitweise bis zu fünf Prozent und notierte damit unter dem Ausgabepreis. Der verhaltene Start nährt Zweifel, ob regulatorische Vorteile und stark wachsende Handelsvolumina ausreichen, um das Geschäftsmodell nachhaltig profitabel zu machen.

Marktmacht trifft auf Skepsis

Der verhaltene Auftakt ist umso bemerkenswerter, da HashKey im streng regulierten Kryptomarkt Hongkongs eine dominante Stellung einnimmt. Laut Emissionsprospekt kontrolliert das Unternehmen rund drei Viertel des lizenzierten Handelsvolumens in der Sonderverwaltungszone und wickelte allein 2024 Transaktionen im Wert von mehr als 81,8 Milliarden US-Dollar ab. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Nutzer und die Aktivität auf der Plattform zuletzt rasant.

Doch diese Dynamik schlägt sich bislang kaum in den Erträgen nieder. HashKey verfolgt eine aggressive Niedrigpreisstrategie mit Handelsgebühren meist unter 0,1 Prozent. Die Erlöse bleiben dadurch deutlich hinter den hohen Betriebskosten zurück, die unter anderem durch Lizenzierung, Verwahrung, Compliance und technische Infrastruktur entstehen. Zwischen 2022 und Mitte 2025 häufte das Unternehmen Nettoverluste von umgerechnet rund 385 Millionen US-Dollar an. Auch der monatliche Cashburn liegt weiterhin auf erhöhtem Niveau.

Das Management betont die langfristige Perspektive. Chairman und CEO Xiao Feng sprach von einem "Startpunkt mit größerer Verantwortung" und kündigte an, weiter in Sicherheit, Verwahrung, On-Chain-Ausführung und Compliance zu investieren.

Timing gegen den Markt

Erschwerend kommt das Marktumfeld hinzu. Der Börsengang fällt in eine Phase, in der sich der Kryptomarkt abkühlt. Bitcoin notiert auf Wochensicht rund sechs Prozent im Minus und liegt mit etwa 87.000 US-Dollar 31 Prozent unter seinem Rekordhoch.

HashKeys Konkurrent Bullish feierte im Oktober noch einen fulminanten IPO, als Bitcoin über 123.000 US-Dollar markierte. Seitdem hat die Aktie jedoch mehr als 16 Prozent verloren. Bei HashKey ist die Ausgangslage umgekehrt: Der Markt startet schwach, während Anleger nun darauf setzen könnten, dass sich die Aktie bei einer Stabilisierung oder Erholung der Kryptopreise in den kommenden Monaten besser entwickelt als Bullish.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bullish Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 42,96USD auf NYSE (17. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.



