    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCritical Infrastructure Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Critical Infrastructure Technologies
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aegis Critical Energy Defence Corp.

    Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aegis Critical Energy Defence Corp.
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Vancouver, BC – 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement; NDA) mit Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTC: QESSF) (FSE: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) bekannt geben zu können. Aegis ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren integriert.

     

    Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für den Austausch vertraulicher Informationen und die Evaluierung potenzieller Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Unternehmen in den Bereichen sichere Energie, digitale Plattformen und kritische Infrastrukturanwendungen.

     

    Im Rahmen der NDA werden Aegis und CiTech Bereiche von gegenseitigem Interesse prüfen, die Folgendes umfassen können:

     

    -          sichere und resiliente Energiesysteme

    -          digitale Plattformen, Daten und Systemintegration

    -          kritische Infrastrukturen, staatliche und verteidigungsnahe Anwendungsfälle

    -          öffentliche Sicherheit, Notfallmaßnahmen und nationale Resilienzinitiativen

     

    Die Vertraulichkeitsvereinbarung verpflichtet keine der beiden Parteien zu einer Transaktion oder Partnerschaft. Sie ermöglicht vielmehr strukturierte Gespräche und schützt unternehmenseigene und sensible Informationen, um den Abschluss einer Absichtserklärung zu ermöglichen.

     

    „Auf der Basis dieser Vereinbarung können beide Organisationen prüfen, wie sich unsere jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen sichere Energie und Digitalisierung ergänzen könnten“, sagte Paul Dickson, CEO von Aegis. „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der verantwortungsvollen Erkundung von Kooperationsmöglichkeiten in regulierten und kritischen Infrastrukturumgebungen.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aegis Critical Energy Defence Corp. Vancouver, BC – 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     