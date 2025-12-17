Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit Aegis Critical Energy Defence Corp.

Vancouver, BC – 17. Dezember 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) („CiTech“ oder das „Unternehmen“), ein führender Entwickler autonomer, leistungsstarker mobiler Kommunikations- und Sicherheitsplattformen, freut sich, die Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung (Non-Disclosure Agreement; NDA) mit Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS) (OTC: QESSF) (FSE: JG6) („Aegis“ oder das „Unternehmen“) bekannt geben zu können. Aegis ist ein kanadisches Energietechnologieunternehmen, das fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren integriert.

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für den Austausch vertraulicher Informationen und die Evaluierung potenzieller Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Unternehmen in den Bereichen sichere Energie, digitale Plattformen und kritische Infrastrukturanwendungen.

Im Rahmen der NDA werden Aegis und CiTech Bereiche von gegenseitigem Interesse prüfen, die Folgendes umfassen können:

- sichere und resiliente Energiesysteme

- digitale Plattformen, Daten und Systemintegration

- kritische Infrastrukturen, staatliche und verteidigungsnahe Anwendungsfälle

- öffentliche Sicherheit, Notfallmaßnahmen und nationale Resilienzinitiativen

Die Vertraulichkeitsvereinbarung verpflichtet keine der beiden Parteien zu einer Transaktion oder Partnerschaft. Sie ermöglicht vielmehr strukturierte Gespräche und schützt unternehmenseigene und sensible Informationen, um den Abschluss einer Absichtserklärung zu ermöglichen.

„Auf der Basis dieser Vereinbarung können beide Organisationen prüfen, wie sich unsere jeweiligen Kompetenzen in den Bereichen sichere Energie und Digitalisierung ergänzen könnten“, sagte Paul Dickson, CEO von Aegis. „Dies ist ein wichtiger Schritt bei der verantwortungsvollen Erkundung von Kooperationsmöglichkeiten in regulierten und kritischen Infrastrukturumgebungen.“