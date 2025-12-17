Die größten Aufsteiger der Woche vom 10.12.-17.12.2025 in der wO Community
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Critical Infrastructure Technologies
Monatsperformance: +5,56 %
Platz 1
q.beyond
Monatsperformance: -1,10 %
Platz 2
Xiaomi
Monatsperformance: -3,23 %
Platz 3
TKMS
Monatsperformance: -8,27 %
Platz 4
The Payments Group Holding
Monatsperformance: -20,32 %
Platz 5
mutares
Monatsperformance: +1,79 %
Platz 6
Vulcan Energy Resources
Monatsperformance: -30,74 %
Platz 7
Santacruz Silver Mining
Monatsperformance: -60,36 %
Platz 8
POET Technologies
Monatsperformance: +25,63 %
Platz 9
Gold
Monatsperformance: +6,83 %
Platz 10
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Monatsperformance: -17,58 %
Platz 11
Bayer
Monatsperformance: +24,54 %
Platz 12
ITM Power
Monatsperformance: -13,45 %
Platz 13
Quantum eMotion
Monatsperformance: +27,53 %
Platz 14
Reconnaissance Energy Africa
Monatsperformance: +99,68 %
Platz 15
