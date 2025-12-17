Konkrete Ziele ausgemacht

Nachdem sich die Bayer-Aktie über das Niveau von 30,40 Euro befreit hatte, wurden nur wenig später die nächste Hürde bei 33,60 und schließlich der 200-Wochen-Durchschnitt bei 36,67 Euro in Angriff genommen. Alle drei kurzzeitig abgesteckten Ziele wurden damit abgearbeitet, aktuell konsolidiert Bayer wieder zur Unterseite. Unglücklicherweise kam es Anfang Dezember zu einem Gap-Up, das nun ins Visier der Bären rücken könnte und damit unmittelbare Abschlagsrisiken zurück auf 30,40 Euro birgt. Im Anschluss allerdings sollte der zuvor überwundene Aufwärtstrend wieder dem Kaufsignal weichen und Gewinne auf 39,91 Euro ermöglichen. Das sieht Kepler Cheuvreux offenbar ähnlich und erhöhte das Kursziel für Bayer von 35 Euro auf 42 Euro mit der Empfehlung „Buy“.

1. Long-Einstieg um 30,40 Euro prüfen , Stopp darunter platzieren. Kursziele 36,67/39,91 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5T6K Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,69 - 0,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28,1571 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 28,1571 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,01 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1R3B Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,70 - 0,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 42,1148 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 42,1148 Euro akt. Kurs Basiswert: 35,05 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,95 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

