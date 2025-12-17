Aktien mit Zieleinlauf

Der aufgestaute Druck und Zieleinlauf exakt an das 61,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 94,46 US-Dollar wird nun zur Unterseite entlassen, kurzfristig müssten sich Investoren auf Abschläge zunächst auf 91,05 und darunter die etwas stärkere Unterstützungszone bei 87,29 US-Dollar einstellen, unterstützend wirkt zusätzlich der steigende 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 86,46 US-Dollar. Insgesamt muss es hierbei aber auch nicht zwangsläufig zu einem Aufwärtstrendbruch kommen, was es sogar erlauben würde, auf 84,26 US-Dollar weiter abzusteigen. Anleger auf der Käuferseite liquidieren jetzt ihre Positionen und streichen die Gewinne ein, die nächste Einstiegsgelegenheit wird erst auf einem tieferen Niveau gesehen.

1. Short-Position auf aktuellem Niveau von 92,10 US-Dollar eröffnen. Stopp über 97,80 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 91,05/87,29 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0BFA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,26 - 1,27 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,3192 US-Dollar Basiswert: Wells Fargo & Comp. KO-Schwelle: 77,3192 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 92,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,17 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY0HEV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 106,1422 US-Dollar Basiswert: Wells Fargo & Comp. KO-Schwelle: 106,1422 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 92,10 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,41 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

