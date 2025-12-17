    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Goldpreis legt deutlich zu und nähert sich Rekord - Silber so teuer wie nie

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis steigt nahe Rekordhoch von Oktober 2023.
    • Silberpreis erreicht neuen Rekord von 66,53 Dollar.
    • Edelmetalle sind 2023 beliebte Anlageklasse.
    LONDON (dpa-AFX) - Edelmetalle bleiben an den Finanzmärkten weiter gefragt: Der Goldpreis hat am Mittwochmorgen deutlich zugelegt und nähert sich damit wieder der Rekordmarke von Mitte Oktober. Zudem war Silber so teuer wie noch nie. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold zog im frühen Handel um bis zu 0,9 Prozent auf 4.342 Dollar an. Damit steuert Gold wieder auf das Mitte Oktober erreichte Rekordhoch von knapp 4.381,52 US-Dollar. Das Edelmetall zählt in diesem Jahr mit einem Plus von derzeit rund 65 Prozent zu den beliebtesten Anlageklassen. Noch stärker legte der Silberpreis zu. Dieser kletterte seit Ende 2024 um 129 Prozent nach oben. Am Mittwoch erreichte Silber mal wieder einen weiteren Rekord. Der Preis für eine Feinunze zog um bis zu 4,4 Prozent auf 66,5284 Dollar an./zb/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
