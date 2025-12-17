Skandinaviens Metallexplorer zeigen Europas Chancen

Skandinaviens Bergbausektor erlebt derzeit eine Phase aktiver Metallexploration. Zahlreiche Unternehmen meldeten in diesem Jahr Ressourcenschätzungen oder signifikante Fortschritte. Die hohen Rohstoffpreise dürften diesen Trend noch verstärken.

Der Rohstoffexplorer Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) meldete im November richtungsentscheidende Fortschritte für sein Swan Lake Projekt in der schwedischen Provinz Norbotten. Das 218 km² große Gebiet befindet sich in prominenter Nachbarschaft, geradezu eingeklemmt zwischen den Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten Aitik und Laver im Besitz des schwedischen Bergbaugiganten Boliden. Die Aitik-Mine zählt zu den bedeutendsten Kupferabbaustätten Europas.

Beeindruckende Geologie bei Swan Lake

Das geologische Team von Arctic Minerals war nach Bodenkartierung und geophysikalischen Untersuchungen rasch überzeugt und leitete Polarisationsmessungen ein – in der Exploration ein wichtiger Schritt zur Präzisierung und Priorisierung späterer Bohrungen. „Die geologischen Gegebenheiten am Swan Lake sind beeindruckend“, schildert Arctic Minerals Director Peter George seine Eindrücke. Die bisherigen Arbeiten unterstreichen seiner Ansicht nach das Potenzial von Swan Lake für epithermale, veränderte Lithocap-Gold-Silber- und porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierungen.

Arctic Minerals steht stellvertretend für den Aufschwung der Rohstoffexploration in Skandinavien. Finnland, Schweden und Norwegen haben sich aufgrund ihres großen und weitgehend unerschlossenen geologischen Potenzials, ihrer politischen Stabilität und ihrer fortschrittlichen Infrastruktur zu einem entscheidenden Gebiet für die künftige europäische Rohstoffgewinnung entwickelt.

Daten belegen den Aufwärtstrend. Laut dem schwedischen Geological Survey wuchsen die Investitionen in die Rohstoffexploration im Land 2024 im Vergleich zum Vorjahr um gut 5 %. Die Zahl der erteilten Explorationsgenehmigungen lag auf dem höchsten Stand seit 2017. Daten der finnischen Agentur für Sicherheit und Chemikalien (Tukes) zufolge legten die Investitionen der Bergbauindustrie gegenüber dem Vorjahr um 18 % auf 449 Mio. EUR zu. Zwar sanken die Ausgaben für Mineralexploration um 4 % - die nach dem Bergbaugesetz ausgewiesene Explorationsfläche, die zur Durchführung von Explorationstätigkeiten berechtigt, erreichte mit 3.050 km² jedoch einen neuen Rekordwert. Norwegen intensiviert die Bemühungen in der Rohstoffexploration ebenfalls – auch, um die Bedeutung von Öl und Gas zu reduzieren.