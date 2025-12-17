    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLG AktievorwärtsNachrichten zu LG
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Optimierungstechnologie von Nota sorgt nach Erfolg im Nahen Osten die Verkehrsinnovation in Afrika voran

    KI-Optimierungstechnologie von Nota sorgt nach Erfolg im Nahen Osten die Verkehrsinnovation in Afrika voran
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    „Intelligentes Kreuzungssystem wird an kenianische Hauptstadt Nairobi geliefert"

    • Edge AI ermöglicht mehrkanalige Echtzeit-Verkehrsanalyse durch KI-Modellkompression... ITS-Technologie beschleunigt Expansion vom Nahen Osten nach Afrika
    • Unterzeichnung eines Technologie-Liefervertrags mit HANIL STM für das von LG CNS geleitete ITS-Projekt in Nairobi

    SEOUL, Südkorea, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Nota AI (CEO Myungsu Chae), ein Unternehmen, das sich auf die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über die Lieferung seiner „Smart Intersection System"-Technologie für das Intelligent Transport System (ITS) Bauprojekt in Nairobi, Kenia, unterzeichnet hat.

    AI compression and optimization-based Smart Intersection System

    Der Auftrag ist Teil des Projekts zur Einrichtung einer Verkehrsleitzentrale, das von der Kenya Urban Roads Authority (KURA) und LG CNS gemeinsam geleitet wird. HANIL STM ist für das Systemdesign und -management verantwortlich, während Nota AI das Smart Intersection System implementieren und liefern wird, das auf seiner KI-Modelloptimierungs- und Komprimierungstechnologie basiert und für eine Edge-Umgebung zugeschnitten ist.

    Die KI-Komprimierungs- und Optimierungstechnologie von Nota AI wurde entwickelt, um die Rechenkomplexität und den Speicherbedarf von KI-Modellen zu reduzieren und deren effizienten Betrieb in Edge-Umgebungen zu ermöglichen. Dies macht die Technologie sehr effektiv in Umgebungen, die einen geringen Stromverbrauch und niedrige Latenzzeiten erfordern.

    Das neu eingeführte, auf KI-Kompression und -Optimierung basierende Smart Intersection System wird voraussichtlich zu einem verbesserten Verkehrsfluss beitragen. Das System komprimiert die Größe des erforderlichen Analysemodells und passt es an die lokale Videoüberwachung von Kreuzungen an. Es ermöglicht die Klassifizierung von Fahrzeugtypen in Echtzeit sowie die Analyse des Verkehrsaufkommens, der Länge von Fahrzeugschlangen und anderer Verkehrsbedingungen, ohne auf einen zentralen Server angewiesen zu sein. Die hohe Effizienz beruht auf der Komprimierungstechnologie, die es einem einzigen Edge-Gerät ermöglicht, mehrere CCTV-Kanäle gleichzeitig zu verwalten und Echtzeitdaten zu verarbeiten, was zu einem äußerst effektiven Kostenmanagement führt.

    Seite 1 von 2 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Optimierungstechnologie von Nota sorgt nach Erfolg im Nahen Osten die Verkehrsinnovation in Afrika voran „Intelligentes Kreuzungssystem wird an kenianische Hauptstadt Nairobi geliefert" Edge AI ermöglicht mehrkanalige Echtzeit-Verkehrsanalyse durch KI-Modellkompression... ITS-Technologie beschleunigt Expansion vom Nahen Osten nach AfrikaUnterzeichnung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     