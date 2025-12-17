Robinhood und die Alles-oder-nichts-Wette! Was bedeutet das für Anleger?

Der neue Service umfasst nicht nur vorgefertigte Kombinationswetten auf mehrere NFL-Spiele, sondern wird ab 2026 auch personalisierte Wettmöglichkeiten für bis zu zehn Spielausgänge bieten. Diese sogenannten "Parlay-Wetten" lassen sich miteinander kombinieren und bieten den Nutzern eine neue Dimension der Wettgestaltung.

Robinhood erweitert sein Prognosemarkt-Geschäft und tritt damit in direkte Konkurrenz zu traditionellen Sportwettenanbietern. Ab sofort können Nutzer auf eine neue Art von Wetten zugreifen: Parlay-Wetten, bei denen sie auf Kombinationen aus Ergebnissen, Punktzahlen und Spreads von NFL-Spielen setzen. Dadurch wird der Einstieg in den Wettmarkt noch attraktiver, da Robinhood sich zunehmend als Anlaufstelle für Sportwetten positioniert.

Doch damit nicht genug: Nutzer können nun auch Prop-Bets auf einzelne Spieler in Echtzeit platzieren. So können sie beispielsweise darauf wetten, ob ein bestimmter Spieler in einem Spiel einen Touchdown erzielt oder eine bestimmte Anzahl an Yards übertrifft. Diese Neuerung eröffnet die Möglichkeit, die eigene NFL-Expertise zu testen und zu monetarisieren.

Robinhood geht damit einen Schritt weiter, sein Prognosemarkt-Geschäft auszubauen und zu einem führenden Anbieter in diesem Segment zu werden. "Unser Ziel ist es, den Markt für Prognosemärkte weiter zu dominieren und neue Nutzererfahrungen zu schaffen", erklärt JB Mackenzie, Vizepräsident von Robinhood, gegenüber CNBC.

Die neuen Funktionen wurden auf der Veranstaltung "Robinhood Presents: YES/NO" auf der Skywalker Ranch in Kalifornien vorgestellt. Robinhood plant, diese Parlay-Wettmöglichkeiten über NFL-Spiele hinaus auszuweiten und in Zukunft auch Ereignisse aus anderen Bereichen, wie etwa wirtschaftliche Daten, zu integrieren.

"Die Möglichkeit, Wetten über verschiedene Kategorien hinweg zu kombinieren, ist etwas, das uns in Zukunft beschäftigen wird", so Mackenzie. Er nennt als Beispiel eine mögliche Kombination von Klimaereignissen und Wahlen. Auch wirtschaftliche Daten und politische Ereignisse sollen künftig in das Portfolio aufgenommen werden.

Prognosemärkte zählen seit den Präsidentschaftswahlen 2024 zu den am schnellsten wachsenden Geschäftsbereichen von Robinhood. Die Partnerschaft mit Kalshi, einem der führenden Anbieter von Prognosemärkten, sowie eine neue Kooperation mit der Susquehanna International Group unterstreichen das Engagement von Robinhood, in diesem Sektor weiter zu wachsen. Der Bereich Prognosemärkte hat bereits einen Jahresumsatz von 100 Millionen US-Dollar erzielt und wird laut Schätzungen von Robinhood bis Ende 2025 auf 300 Millionen US-Dollar anwachsen.

Analysten sehen großes Potenzial in der Expansion von Robinhood in den Bereich der Prognosemärkte. Dan Dolev von Mizuho bezeichnet die starke Nachfrage der Robinhood-Nutzer nach solchen Märkten als "signifikantes Wachstumsfeld" und schätzt, dass sich die Plattform langfristig als Zentrum für diese Art von Wetten etablieren wird.

Mit seiner breiten Zielgruppe, die vor allem aus der Generation Z besteht, könnte Robinhood in Zukunft nicht nur im Bereich der Prognosemärkte, sondern auch in weiteren Bereichen wie der Altersvorsorge und Finanzberatung eine führende Rolle übernehmen.

Die Aktie schloss den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von rund 3,6 Prozent bei 119,40 US-Dollar ab. Nach Börsenschluss stieg der Kurs dann noch einmal um knapp 0,5 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



