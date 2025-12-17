    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Wenig verändert erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax zeigt Plus von 0,2% und bleibt über 24.000 Punkten.
    • Anleger nehmen Gewinne mit, Kauflaune bleibt aus.
    • Ionos senkt Wachstumsziel, Siemens Healthineers steigt.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Wenig verändert erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine bislang durchwachsene Woche des deutschen Aktienmarktes dürfte am Mittwoch mit gut behaupteter Tendenz weitergehen. Rund eine Stunde vor Beginn des Börsenhandels signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 24.130 Punkte. Damit bliebe der Dax über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten. Der EuroStox 50 , der Leitindex der Euroregion, dürfte ebenfalls 0,2 Prozent höher starten.

    Nach dem Anstieg des Dax bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

    Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht die erhofften Impulse geliefert. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

    Die Aktien von Südzucker fielen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt um 1,1 Prozent. Der Zuckerkonzern geht auch für das Geschäftsjahr 2026/27 von einem schwierigen Markt aus und rechnet deshalb mit keiner signifikanten Ergebniserholung. Die in Aussicht gestellte Ebitda-Spanne liegt deutlich unter der durchschnittlichen Analystenprognose. Der Umsatz dürfte in dem bis Ende Februar 2027 laufenden Geschäftsjahr leicht zurückgehen.

    Verzögerungen bei Kundenprojekten machen Ionos zu schaffen. Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das zu United Internet gehörende Unternehmen mit. Der dem Internetdienstleister kürzte daher sein Wachstumsziel für das laufende Jahr, beließ das Gewinnziel aber unverändert. Die Ionos-Papiere stiegen auf Tradegate um 1,3 Prozent.

    Für die Anteilsscheine von Siemens Healthineers ging es auf Tradegate um 1,5 Prozent nach oben. Sowohl die kanadische Bank RBC als auch das US-Analysehaus Bernstein Research haben die Bewertung des Medizintechnikanbieters mit "Outperform" aufgenommen. Die aktuell niedrige Bewertung der Aktien werde dem mittelfristigen Umsatz- und Gewinnpotenzial des Unternehmens und seiner Vormachtstellung in den Kernmärkten nicht gerecht, konstatierte RBC-Analystin Natalia Webster./edh/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,31 % und einem Kurs von 9,45 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 50,62 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +2,66 %/+36,13 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
