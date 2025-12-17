    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEcoGraf AktievorwärtsNachrichten zu EcoGraf

    Farm-in gestartet

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    EcoGraf & AngloGold - Gold-Deal über bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania

    EcoGraf startet das Golden Eagle-Goldprojekt in Tansania mit AngloGold Ashanti: Bis zu 9 Mio. US-Dollar Explorationsbudget als Zusatzhebel zum Epanko-Graphit- und Batterieanodengeschäft.

    Farm-in gestartet - EcoGraf & AngloGold - Gold-Deal über bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania

    EcoGraf (ASX: EGR, Deutschland: FMK) macht jetzt auch in Gold! Das natürlich weiterhin hauptsächlich auf seine Graphitaktivitäten konzentrierte Unternehmen teilt heute Früh mit, dass nun die Explorationslizenzen für das Golden Eagle-Goldprojekt in Tansania offiziell erteilt wurden. Mit diesem Schritt erfüllt EcoGraf eine zentrale Voraussetzung für einen bereits angekündigten Farm-in-Deal mit dem Goldbranchengiganten AngloGold Ashanti – und ebnet damit den Weg für ein bis zu 9 Mio. US-Dollar schweres Explorationsprogramm auf einer großflächigen, strukturell aussichtsreichen Goldliegenschaft!

    Der Schwerpunkt von EcoGraf liegt wie gesagt weiterhin auf dem Epanko-Graphitprojekt und dem Aufbau eines vertikal integrierten, Geschäftszweigs zu flusssäurefreien Herstellung für Batterieanodenmaterial für den Lithiumionenmarkt. Mit Golden Eagle sichert sich das Unternehmen jedoch einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis und potenzielle Neuentdeckungen, ohne die eigene Bilanz maßgeblich zu belasten.

    Jetzt mehr erfahren:

    Bis zu 9 Mio. US-Dollar: EcoGraf startet Zusammenarbeit mit Goldgigant AngloGold in Tansania

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!
    Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!


    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der EcoGraf Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der EcoGraf Limited zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen EcoGraf Limited und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da EcoGraf Limited die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Farm-in gestartet EcoGraf & AngloGold - Gold-Deal über bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania EcoGraf (ASX: EGR, Deutschland: FMK) macht jetzt auch in Gold! Das natürlich weiterhin hauptsächlich auf seine Graphitaktivitäten konzentrierte Unternehmen teilt heute Früh mit, dass nun die Explorationslizenzen für das Golden Eagle-Goldprojekt in Tansania offiziell erteilt wurden.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     