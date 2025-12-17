EcoGraf & AngloGold - Gold-Deal über bis zu 9 Mio. US-Dollar in Tansania

EcoGraf (ASX: EGR, Deutschland: FMK) macht jetzt auch in Gold! Das natürlich weiterhin hauptsächlich auf seine Graphitaktivitäten konzentrierte Unternehmen teilt heute Früh mit, dass nun die Explorationslizenzen für das Golden Eagle-Goldprojekt in Tansania offiziell erteilt wurden. Mit diesem Schritt erfüllt EcoGraf eine zentrale Voraussetzung für einen bereits angekündigten Farm-in-Deal mit dem Goldbranchengiganten AngloGold Ashanti – und ebnet damit den Weg für ein bis zu 9 Mio. US-Dollar schweres Explorationsprogramm auf einer großflächigen, strukturell aussichtsreichen Goldliegenschaft!

Der Schwerpunkt von EcoGraf liegt wie gesagt weiterhin auf dem Epanko-Graphitprojekt und dem Aufbau eines vertikal integrierten, Geschäftszweigs zu flusssäurefreien Herstellung für Batterieanodenmaterial für den Lithiumionenmarkt. Mit Golden Eagle sichert sich das Unternehmen jedoch einen zusätzlichen Hebel auf den Goldpreis und potenzielle Neuentdeckungen, ohne die eigene Bilanz maßgeblich zu belasten.

Bis zu 9 Mio. US-Dollar: EcoGraf startet Zusammenarbeit mit Goldgigant AngloGold in Tansania

