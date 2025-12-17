sino AG verkauft 15% an Trade Republic – Erlös 38,4 Mio. € bei 12,5 Mrd. €
Die sino AG meldet einen spektakulären Teilverkauf ihrer Trade-Republic-Beteiligung – mit Millionenerlös, hoher Bewertung und Aussicht auf eine außergewöhnliche Dividende.
- Die sino AG hat 15 % ihrer Anteile an der Trade Republic Bank GmbH verkauft, was heute notariell beurkundet wurde.
- Die Unternehmensbewertung von Trade Republic beträgt 12,5 Milliarden Euro, der Veräußerungserlös liegt bei 38,4 Millionen Euro nach Steuern.
- Der Gewinn nach Steuern entspricht nahezu dem Veräußerungserlös, da sino der erste Investor bei Trade Republic war.
- Die sino plant, der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorzuschlagen.
- Das verbleibende Paket der sino an Trade Republic hat einen Wert von rund 221 Millionen Euro, basierend auf dem aktuellen Kaufpreis pro Anteil.
- Trade Republic wird als eines der am höchsten bewerteten Fintechs in Europa angesehen, mit einer Bewertung, die mit der des Reifenherstellers Continental vergleichbar ist.
Der Kurs von sino lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,26 % im Plus.
+6,01 %
-2,29 %
+0,86 %
-12,34 %
+43,21 %
+243,59 %
+132,18 %
+132,18 %
+1.526,34 %
