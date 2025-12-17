    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssino AktievorwärtsNachrichten zu sino
    sino AG verkauft 15% an Trade Republic – Erlös 38,4 Mio. € bei 12,5 Mrd. €

    Die sino AG meldet einen spektakulären Teilverkauf ihrer Trade-Republic-Beteiligung – mit Millionenerlös, hoher Bewertung und Aussicht auf eine außergewöhnliche Dividende.

    sino AG verkauft 15% an Trade Republic – Erlös 38,4 Mio. € bei 12,5 Mrd. €
    • Die sino AG hat 15 % ihrer Anteile an der Trade Republic Bank GmbH verkauft, was heute notariell beurkundet wurde.
    • Die Unternehmensbewertung von Trade Republic beträgt 12,5 Milliarden Euro, der Veräußerungserlös liegt bei 38,4 Millionen Euro nach Steuern.
    • Der Gewinn nach Steuern entspricht nahezu dem Veräußerungserlös, da sino der erste Investor bei Trade Republic war.
    • Die sino plant, der Hauptversammlung eine Dividende von mindestens 14,80 Euro pro Aktie für das Geschäftsjahr 2025/2026 vorzuschlagen.
    • Das verbleibende Paket der sino an Trade Republic hat einen Wert von rund 221 Millionen Euro, basierend auf dem aktuellen Kaufpreis pro Anteil.
    • Trade Republic wird als eines der am höchsten bewerteten Fintechs in Europa angesehen, mit einer Bewertung, die mit der des Reifenherstellers Continental vergleichbar ist.

