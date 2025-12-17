RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Philips beim Kursziel von 25 Euro mit "Sector Perform" aufgenommen. Der Medizintechnikkonzern müsse sich weiter beweisen, schrieb Natalia Webster in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Branche sei zunächst gerechtfertigt, unter anderem wegen des geringeren Umsatzpotenzials und niedrigerer Margen. Webster startet den Konkurrenten Siemens Healthineers derweil mit "Outperform"./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:21 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,64EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.





