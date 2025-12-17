    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Blockade venezolanischer Tanker

    Startet Trump einen Ölkrieg in Venezuela? Ölpreise knallen rauf!

    Trump ordnet eine Blockade aller venezolanischen Öltanker an. Diese Maßnahme folgt auf die jüngste Beschlagnahmung eines Tankers und soll Maduros illegale Operationen und den Drogenhandel treffen. Der Ölpreis steigt.

    Foto: Alex Brandon - AP

    Donald Trump verschärft den Druck auf das Maduro-Regime in Venezuela: Am Dienstag gab der US-Präsident bekannt, eine Blockade gegen alle "sanktionierten Öltanker" anzuordnen, die das südamerikanische Land ansteuern. Diese Maßnahme folgt auf die jüngste Beschlagnahme eines venezolanischen Tankers durch die US-Marine in internationalen Gewässern vor Venezuela.

    Trump erklärte auf der Social-Media-Plattform Truth Social, dass Venezuela nun von der "größten Armada, die je in Südamerika zusammengezogen wurde", umzingelt sei. "Und sie wird immer größer", fügte er hinzu. "Der Schock für Venezuela wird unerträglich sein, wie sie ihn noch nie zuvor erlebt haben", so der US-Präsident.

    Der Hintergrund der Blockade ist die anhaltende Besorgnis über Venezuelas Rolle im internationalen Drogenhandel. Trump beschuldigt das Regime von Präsident Nicolás Maduro, Öleinnahmen zur Finanzierung illegaler Operationen, einschließlich "Drogen-Terrorismus", zu verwenden. Um den Druck zu erhöhen, hat die US-Regierung bereits Sanktionen gegen mehrere Mitglieder von Maduros Familie erlassen und militärische Angriffe auf Boote durchgeführt, die verdächtigt werden, Drogen zu transportieren.

    Die Blockade könnte den Beginn einer Reihe weiterer Beschlagnahmungen von Tankern darstellen. Die US-Armee hatte bereits vergangene Woche das Schiff Skipper konfisziert, ein sanktioniertes Tanker, das 1,8 Millionen Barrel Öl transportierte. Das Schiff war unter falscher Flagge als guyanisch registriert. Weitere, ähnliche Schiffe befinden sich Berichten zufolge in der Nähe venezolanischer Gewässer und könnten als nächste Ziele für US-Maßnahmen ins Visier geraten.

    Militärische Einsätze auf Drogenschmuggler-Boote durch US-Streitkräfte haben seit September in der Karibik und dem östlichen Pazifik fast 100 Todesopfer gefordert. Einige Demokraten im US-Senat äußern Bedenken hinsichtlich der Art der militärischen Interventionen, insbesondere nach einem Angriff auf ein weiteres Boot im September, bei dem auch Überlebende eines früheren Angriffs getötet wurden. Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth kündigte an, dass sie ausgewählten Kongressausschüssen bald Videos von den Vorfällen zeigen werde.

    In seiner jüngsten Erklärung betonte Trump, dass die US-Maßnahmen gegen Drogenkartelle in Zukunft auch auf venezolanischem Festland ausgeweitet werden könnten: "Wir werden anfangen, sie auch am Boden zu treffen, was deutlich einfacher ist", sagte er. Die Eskalation der militärischen Maßnahmen sorgt für zunehmende Spannungen in der Region und weckt Sorgen über mögliche Auswirkungen auf die internationalen Ölmärkte und die geopolitische Stabilität.

    Ölrpeise steigen

    Die Ölpreise zogen am Mittwoch deutlich an, nachdem die Verschärfung des Konflikts mit Venezuela bekannt wurde. WTI-Rohöl stieg auf 55,98 US-Dollar, was einem Plus von 0,71 US-Dollar oder 1,28 Prozent entspricht. Auch Brent-Rohöl legte zu und erreichte 59,67 US-Dollar, ein Anstieg von 0,83 US-Dollar oder 1,41 Prozent. Diese Entwicklung zeigt, wie geopolitische Spannungen unmittelbare Auswirkungen auf den Energiemarkt haben können.

     

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Zink wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 3.196PKT auf Ariva Indikation (16. Dezember 2025, 20:23 Uhr) gehandelt.



