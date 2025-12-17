    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    Ionos steigen nach präzisiertem Ausblick vorbörslich

    Für Sie zusammengefasst
    • Ionos-Aktien steigen um 0,8% auf 26,20 Euro.
    • Wachstumsziel für 2025 wurde gekürzt, Gewinnziel bleibt.
    • Starkes Neukundenwachstum soll 2026 anhalten.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ionos-Aktien haben am Mittwoch im vorbörslichen Geschäft nach einem präzisierten Ausblick des Internet-Dienstleisters zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie zuletzt um 0,8 Prozent auf 26,20 Euro.

    Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das zu United Internet gehörende Unternehmen mit. Ionos kürzte daher sein Wachstumsziel für 2025, beließ das Gewinnziel aber unverändert.

    Im kommenden Jahr soll sich das Wachstum beschleunigen. Rückenwind verspricht sich Ionos durch das in diesem Jahr starke Neukundenwachstum, das 2026 anhalten dürfte.

    Der aktualisierte Unternehmensausblick sei insgesamt eher langweilig, bemerkte ein Händler in einer ersten Reaktion. Er verwies aber darauf, dass der Aktienkurs bereits gedrückt sei, was das Abwärtspotenzial begrenzen sollte./edh/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 25,36 auf Tradegate (17. Dezember 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,61 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +43,13 %/+81,82 % bedeutet.




