BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hassan Al-Wakeel rechnet mit einem stärkeren Jahresende für den Medizintechnikkonzern, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht schrieb. Der Fokus sei aber wohl auf Ausblick und Kapitalmarkttag gerichtet. Von eher konservativen Zielen für 2026 wäre er nicht überrascht. Letztlich hält er aber eine Wachstumsbeschleunigung und deutliche Margenverbesserungen für möglich - auch für die Folgejahre./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 18:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 22,64EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



