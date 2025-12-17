GOLDMAN SACHS stuft BASF SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Februar am Dienstagabend noch einmal deutlich an. Ihre Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal sinkt um 19 Prozent angesichts schwächerer Entwicklung als gedacht. Mit 1,19 Milliarden Euro bereinigtem Ebitda sieht sie sich 10 Prozent unter dem Konsens. Auch ihre Schätzungen für 2026 und 2027 kappte Fraser. Basierend auf ebenfalls geänderten Cashflow-Erwartungen steigt allerdings das Kursziel für die Aktien der Ludwigshafener./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:35 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 44,54EUR auf Tradegate (17. Dezember 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: BASF SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



