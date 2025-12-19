Ihre wichtigsten Termine
Spannende Q-Zahlen von General Mills und Hornbach sowie EZB Leistungsbilanz
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
Deutschland: Großer Verfallstag an der Börse
USA: General Mills, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
Japan: BoJ, Zinsentscheid
00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 11/25
01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 12/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 11/25
08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 10/25
10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 12/25
10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 12/25
11:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 12/25
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Nationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr) 00:30 JPN National CPI ex Food, Energy (YoY) 01:01 GBR GfK Consumer Confidence 04:20 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 04:20 JPN BoJ Interest Rate Decision 07:30 JPN BoJ Press Conference 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Sales (MoM) 08:00 DEU GfK Consumer Confidence Survey 10:00 EUR Rede von Kocher der EZB 11:30 EUR Rede von Sleijpen der EZB 12:00 DEU German Buba Monthly Report 13:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 14:30 CAN Retail Sales (MoM) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 16:00 USA Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 16:00 USA Persönliches Einkommen (Monat) 16:00 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 16:00 USA Privatausgaben 16:00 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 16:00 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 EUR Consumer Confidence 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:10 EUR EZB-Mitglied Lane spricht
