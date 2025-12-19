    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Holding AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Holding

    Spannende Q-Zahlen von General Mills und Hornbach sowie EZB Leistungsbilanz

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Thomas Dinges - picture alliance/Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Q3-Zahlen
    Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    Deutschland: Großer Verfallstag an der Börse
    USA: General Mills, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Japan: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 11/25
    01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 Uhr, Deutschland: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
    08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 11/25
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 10/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 Uhr, Italien: Produzentenvertrauen 12/25
    11:30 Uhr, Russland: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 12/25
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
    16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.12.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30JapanJPNNationaler Verbraucherpreisindex (Jahr)
    00:30JapanJPNNationaler VPI ohne Frischwaren (Jahr)
    00:30JapanJPNNational CPI ex Food, Energy (YoY)
    01:01GroßbritannienGBRGfK Consumer Confidence
    04:20JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    04:20JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    07:30JapanJPNBoJ Press Conference
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze ohne Treibstoff (Monat)
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBREinzelhandelsumsätze (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Sales (MoM)
    08:00DeutschlandDEUGfK Consumer Confidence Survey
    10:00Euro ZoneEURRede von Kocher der EZB
    11:30Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    13:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    14:30KanadaCANRetail Sales (MoM)
    14:30KanadaCANEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    16:00USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    16:00USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    16:00USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    16:00USAUSAPrivatausgaben
    16:00USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    16:00USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:10Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    alle Termine anzeigen »


    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Profitieren Sie in 2026 vom besten Wertpapierdepot
    21.12. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
    22.12. 10:30 WebinarWH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
    23.12. 10:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader's Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

