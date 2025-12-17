    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Eigene Batterieproduktion

    VW setzt auf eigene Batterien und hat BYD, Tesla im Visier

    Die Volkswagen-Tochter PowerCo prüft, nachdem VW das Budget gekürzt hat, externe Finanzierungsmöglichkeiten. Mit PowerCo will VW eigene Batterien für seine Elektrofahrzeuge produzieren und zu BYD und Tesla aufschließen.

    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Der CEO von Volkswagen PowerCo, Frank Blome, teilte mit, dass die Volkswagen-Tochter PowerCo angesichts der Investitionskürzungen des angeschlagenen deutschen Mutterkonzerns genauer externe Finanzierungsmöglichkeiten prüfe. Volkswagen meldete im dritten Quartal einen Verlust von 1,3 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar) und CEO Oliver Blume kündigte kürzlich ein knapperes Investitionsbudget an, da das Unternehmen mit starkem Wettbewerb in China, mit US-Zöllen und einem kostspieligen Übergang zu Elektrofahrzeugen konfrontiert ist.

    PowerCo prüft externe Finanzierungsmöglichkeiten angesichts gekürztem Budget und EU-Vorschriften

    CEO Frank Blome erklärte, PowerCo sei ausreichend finanziert, prüfe aber die Möglichkeiten einer externen Finanzierung "intensiver als zuvor". Blome sagte vor dem Start der europäischen Batterieproduktion in Fabrik von PowerCo in Salzgitter: "Wir wissen, dass wir mit weniger Geld auskommen müssen, wenn der Konzern (Volkswagen) weniger Geld erwirtschaftet. So ist es nun mal, oder wir müssen andere Quellen erschließen."

    PowerCo wurde 2022 gegründet und ist ein Versuch des führenden europäischen Automobilherstellers, eigene Batterien für die Elektrofahrzeuge von Volkswagen zu produzieren und damit zu BYD und Tesla aufzuschließen. Die Europäische Kommission hat am Dienstag einen Plan vorgestellt, das faktische EU-Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 nach starkem Druck aus der Automobilbranche aufzuheben. Zudem wurde den Investoren kürzlich mitgeteilt, dass Volkswagen das Budget von PowerCo von anfänglich 15 Milliarden Euro über fünf Jahre auf aktuell weniger als 10 Milliarden Euro wiederholt gekürzt. 

    PowerCo sondiert Investoren und Börsengang-Optionen, während Ausbaupläne angepasst werden

    Blome ergänzte, PowerCo habe bereits bei potenziellen Investoren nachgefragt, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Zuvor hat Volkswagen die Möglichkeit eines Börsengangs von PowerCo sowie die Option, einen externen Investor einzubinden oder strategische Partnerschaften einzugehen, angedeutet. Ein Börsengang wird jedoch nicht erwartet, bevor die Werke in Betrieb sind. Blome kommentierte dies, dass ein Börsengang im Prinzip möglich wäre, die Entscheidung aber letztendlich bei Volkswagen liegt. 

    Zwei weitere PowerCo-Standorte, im spanischen Valencia und in St. Thomas in Kanada, befinden sich im Bau, in den kommenden Jahren ist eine Gesamtkapazität von bis zu 200 Gigawatt geplant. PowerCo hatte ursprünglich geplant, bis 2030 allein in Europa sechs Batteriefabriken mit einer Kapazität von 240 Gigawattstunden zu bauen, doch angesichts der langsamer als erwartet verlaufenden Verbreitung von Elektroautos in der Region wurden die Ambitionen zurückgeschraubt.

    Die Aktie von Volkswagen ist seit Jahresbeginn mehr als 21 Prozent im Plus. Am Mittwoch steht sie 0,52 Prozent im Minus (10:00 MEZ). Ein Anteilschein kostet aktuell 106,20 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
