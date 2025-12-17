Silberpreis außer Kontrolle. Silber bald bei 80 USD. Silberaktien entfesselt

Am Ölmarkt sieht es hingegen weniger spektakulär aus. Brent-Öl ist zuletzt unter die wichtige Marke von 60 US-Dollar abgerutscht. Sollte der Schwächeanfall nicht zügig kompensiert werden, dürfte es für den Ölpreis ein unruhiges Jahresende werden .

Während Dax, S&P 500, Nasdaq 100 und Co. noch auf einen Schub warten, um die ersehnte Jahresendrallye zu starten, sieht das im Edelmetallbereich deutlich vielversprechender aus. Der Goldpreis macht Druck auf der Oberseite und hat das übergeordnete Bewegungsziel von 5.000 US-Dollar fest im Blick. Der Silberpreis hat hingegen der Schwerkraft völlig entsagt und eilt von Rekordhoch zu Rekordhoch. Die psychologisch wichtige Marke von 70 US-Dollar ist ganz nah.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Silberpreis außer Kontrolle

Zahlreiche Faktoren treiben die Silberpreisrallye derzeit an. Man kann diese vereinfachen und zusammenfassen und feststellen: Das Edelmetall weist aktuell ein unfassbares Momentum auf. Statt einer Abkühlung, die der Rallye mittlerweile ganz gut täte, nimmt das Momentum stetig zu. Eine Möglichkeit, dieses Momentum zu veranschaulichen, ist die Betrachtung der Gold-Silber-Ratio. Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle betrug die Gold-Silber-Ratio knapp 69. Aktuell notiert der Goldpreis bei 4.329 US-Dollar und der Silberpreis bei 66 US-Dollar. Die Ratio beläuft sich damit auf etwa 65,6. Damit sank die Ratio allein von Freitag bis heute um 3,4 Punkte. Die Ratio nähert sich mit großen Schritten ihrem auf lange Sicht relevanten Durchschnittswert von 60. Im Jahr 2011 notierte die Gold-Silber-Ratio im Übrigen unterhalb von 40. Es sollte nicht überraschen, wenn es dieser Silberrallye gelingt, in diese Regionen vorzustoßen.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.





Fazit - Silber bald bei 80 US-Dollar?!

Angesichts der enormen Dynamik der Aufwärtsbewegung würde es kaum überraschen, wenn der Silberpreis bald an der Marke von 70 US-Dollar anklopft. Und dann bliebe es abzuwarten, was passiert, sollte die Tür sich öffnen. Setzen Gewinnmitnahmen ein oder startet das Edelmetall in Richtung 80 US-Dollar durch?

Die aktuelle Entwicklung von Gold und Silber dokumentiert eindrucksvoll, dass Produzentenaktien wie Barrick, Agnico Eagle Mines oder Hecla Mining und Pan American Silver gegenwärtig exzellente Alternativen zu Technologiewerten wie Nvidia oder Rüstungswerten wie Rheinmetall und Renk darstellen. Sowohl der Technologie-Sektor als auch der Rüstungsbereich haben an Momentum verloren; zumindest temporär. Die Musik spielt bei den Edelmetallen und den Produzentenaktien.

In den letzten Monaten wurde sehr häufig die altehrwürdige Hecla Mining an dieser Stelle thematisiert. Nach einigen herausfordernden Jahren steht Hecla Mining heute stellvertretend für die neuen Realitäten im Silbersektor und gilt als eines, wenn nicht das prägende Gesicht der entfesselten Rallye.

Sollte die Produzentenaktie nun auch noch den Widerstand von 20 US-Dollar aufbrechen, könnte das damit einhergehende Kaufsignal die Aktie weit tragen und gleichzeitig eine Trendbeschleunigung einleiten. Das sind beste Voraussetzungen für einen spektakulären Start ins Jahr 2026.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.