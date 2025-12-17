    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    WDH/Aktien Asien

    Gewinne - US-Vorgaben und japanische Konjunkturdaten stützen

    Für Sie zusammengefasst
    • Asien-Aktienmärkte überwiegend im Plus, positive Stimmung.
    • Nikkei 225 steigt um 0,26 Prozent, Exporte stark.
    • CSI-300-Index klettert um 1,8 Prozent, Verluste ausgeglichen.
    WDH/Aktien Asien - Gewinne - US-Vorgaben und japanische Konjunkturdaten stützen
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    (Stichwort in der Überschrift ergänzt: Aktien)

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend zugelegt. Die leichte Erholung bei US-Technologiewerten sorgte insgesamt für etwas Rückenwind. Zudem gab es positive Konjunkturdaten aus Japan.

    In Tokio legte der Leitindex Nikkei 225 nach den deutlichen Verlusten an den ersten beiden Handelstagen der Woche um 0,26 Prozent auf 49.512 Punkte zu. Zur etwas besseren Stimmung trugen auch Daten von der für die japanische Wirtschaft wichtigen Exportindustrie bei. Die Exporte legten im November stärker als von Experten erwartet zu.

    Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen kletterte um 1,8 Prozent auf fast 4.580 Punkte nach oben. Damit glich der CSI 300 die Verluste der vergangenen beiden Tage aus und liegt wieder auf dem Niveau von Ende vergangener Woche. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 0,9 Prozent.

    An der Börse in Sydney verlor der australische Leitindex S&P/ASX 200 unterdessen 0,16 Prozent./zb/jha/





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
