Heute im Blickpunkt: Industriepreise in Europa, UK-BIP-Update und US-CFNA
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 11/25
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: Leistungsbilanz Q3/25
10:00 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 11/25
10:00 Uhr, Italien: Erzeugerpreie 11/25
12:00 Uhr, Irland: Erzeugerpreise 11/25
14:30 Uhr, USA: CFNA-Index 11/25
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Gross Domestic Product (YoY) 08:00 GBR Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
Webinare
|Zeit
|Thema
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|23.12. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|23.12. 10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|29.12. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|30.12. 11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
