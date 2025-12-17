    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • Helmut Ettl als stellvertretender EBA-Vorsitzender wiedergewählt.
    • Mandat um zweieinhalb Jahre bis 2026 verlängert.
    • EBA sorgt für Regulierung und Stabilität im Bankensektor.
    APA ots news: FMA-Vorstand Helmut Ettl als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde wiedergewählt

    Ettl war seit 2023 Stellvertreter von José Manuel Campa - Mandat um weitere zweieinhalb Jahre erneuert

    Wien (APA-ots) - Helmut Ettl, Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), wurde für weitere zweieinhalb Jahre als stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) wiedergewählt. Ettl fungiert damit weiterhin als Stellvertreter von EBA-Vorsitzenden José Manuel Campa. Der Vorsitzende vertritt die EBA nach außen und leitet die Sitzungen des Rates der Aufseher, des wichtigsten Entscheidungsgremiums der Behörde. Der Rat trifft alle politischen Entscheidungen der EBA, z.B. über die Annahme von Entwürfen technischer Standards, Leitlinien, Stellungnahmen und Berichten. In diesem Gremium vertritt Ettl in seiner Funktion als Vorstand der FMA Österreich seit der EBA-Gründung im Jahr 2011 mit Sitz und Stimme.

    Seit Juli 2023 fungiert Ettl auch als stellvertretender EBA- Vorsitzender. In seiner Amtszeit hat er zuletzt eine Task Force zur Erhöhung der Effizienz in der Bankenaufsicht geleitet, die 21 Empfehlungen veröffentlicht hat. In seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender hat Ettl in den nächsten Wochen und Monaten den reibungslosen Vorsitzwechsel sicherzustellen, da Campa Ende Jänner 2026 von seiner Funktion zurücktritt.

    Das Europäische Aufsichtssystem

    Die EBA ist eine unabhängige EU-Behörde, deren Aufgabe es ist, ein wirksames und kohärentes Maß an Regulierung und Beaufsichtigung im europäischen Bankensektor zu gewährleisten. Ihre übergeordneten Ziele bestehen in der Wahrung der Finanzstabilität in der EU und dem Schutz der Integrität, der Effizienz und des ordnungsgemäßen Funktionierens des Bankensektors. Die EBA ist unabhängig, jedoch gegenüber dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission rechenschaftspflichtig. Sie ist Bestandteil des Europäischen Systems der Finanzaufsicht (ESFS), dem drei Aufsichtsbehörden angehören: die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA), die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Außerdem zählen der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) sowie der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden und die nationalen Aufsichtsbehörden zum ESFS.

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0030 2025-12-17/09:10






