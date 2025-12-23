Ihre wichtigsten Termine
BIP-Updates aus Spanien & USA, US-Konsum und Auftragseingänge im Fokus
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 11/25
07:00 Uhr, Japan: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig)
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 11/25
09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Polen: Arbeitslosenquote 11/25
11:30 Uhr, Belgien: Verbraucherpreise 12/25
14:30 Uhr, USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig)
15:15 Uhr, USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25
16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 23.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 09:00 ESP Gross Domestic Product (QoQ) 14:15 USA ADP Beschäftigungsänderung 4-Wochen-Durchschnitt 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 14:30 USA Durable Goods Orders 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ) 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 15:15 USA Capacity Utilization 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 15:15 USA Industrieproduktion (Monat) 16:00 USA Consumer Confidence 19:30 CAN Zusammenfassung der Beratungen der BoC
Webinare
|Zeit
|Thema
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|29.12. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|30.12. 11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
|30.12. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin