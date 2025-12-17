RENK Group Aktie auf Höhenflug - 17.12.2025

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die RENK Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,70 % verkraften.

Die RENK Group Aktie notiert aktuell bei 53,69€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,24 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,19 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 53,69€, mit einem Plus von +4,24 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +183,29 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,83 % 1 Monat -21,08 % 3 Monate -27,70 % 1 Jahr +169,01 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,35 Mrd.EUR € wert.

Die zuletzt wieder unter Druck geratenen Rüstungswerte steuern am Mittwoch vorbörslich auf eine Erholung zu. Sie könnten dabei von einem Bericht der "Financial Times" über die anstehende Freigabe von Milliardenaufträgen profitieren, in dem ein …

Meilenstein bei NEO Battery Materials! Die Kommerzialisierung der Hochleistungsbatterietechnologie für die Bereiche Verteidigung, Automobil und Energie kann starten. Dafür wurde jetzt eine erste Fabrik in Südkorea angemietet. Damit entfällt ein …

RENK Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.