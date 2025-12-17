Wirtschaft
Dax startet im Plus - Edelmetalle bleiben gefragt
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.155 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Siemens Energy und die Deutsche Bank, am Ende Merck, BMW und Henkel.
"Auch Richtung Jahresende bleiben Edelmetalle gefragt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Silberpreis hat bereits einen neuen Rekord erreicht, beim Gold fehlt weniger als ein Prozent. "Möglicherweise suchen einige jetzt kurz vor dem Jahresende den sicheren Hafen der Edelmetalle. Zudem ist gut vorstellbar, dass einige in die dieses Jahr so gut gelaufenen Edelmetalle umschichten, um am Jahresende Bestände zeigen zu können."
Der Dax nähert sich unterdessen der 24.000er-Marke wieder an. "Nachhaltige Kauflaube will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", so Altmann. "Und das ist eigentlich schon das gesamte zweite Halbjahr so. 34 Allzeithochs hat der Dax in diesem Jahr bislang erklommen. Davon stammen allerdings nur drei aus dem zweiten Halbjahr." 31 kommen demnach aus dem ersten Halbjahr.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen schwächer: Ein Euro kostete 1,1716 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8535 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 59,61 US-Dollar; das waren 69 Cent oder 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Anleger betonen starke Fundamentaldaten durch Übernahmen und neue Geschäftsfelder (Lürssen, ICEYE‑JV) und die Rolle als Kernlieferant für europäische Verteidigung. Diskutiert werden hohe Volatilität wegen geopolitischer News (Intraday‑Rücksetzer von 1.573,50 auf 1.502 €), großes Schlussvolumen (411,11 Mio. €), technische GAP‑Schließung bei ~1.560 € und bullische Kaufaufrufe.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
lafaces schrieb 15.12.25, 11:16
Moin zusammen,
ich muss die Annahme eines "Endes des Ukraine-Kriegs" und die daraus abgeleitete Bedrohung der Rüstungsindustrie leider abermals kontern. Die Sichtweise der 2in1 Personen hier in der Gruppe ist in ihrer Naivität fatal und blendet die geopolitische Realität komplett aus.
Es gibt bis auf weiteres keinen Friedensschluss:
Die Hoffnung auf einen Friedensschluss (einen Friedensvertrag, der alle Konfliktparteien dauerhaft befriedet) ist rein utopisch. Das wahrscheinlichste Szenario, wenn überhaupt, ist ein Waffenstillstand. Und selbst der müsste von Russland erst akzeptiert werden. Ein Waffenstillstand stoppt die akute Zerstörung von Material, aber er beendet nicht die Bedrohung und die dahinterliegende Aufrüstungslogik.
Putins Strategie:
Wer glaubt, dass Russland nach einem Waffenstillstand seine Ambitionen aufgibt, ignoriert Putins klare Reden und Ziele. Die Situation erinnert mich in ihrer Verharmlosung stark an das frühere Sudetenland. Es wird ein temporärer Zustand hingenommen, der Russland Zeit gibt, Kräfte zu sammeln.
Meine Befürchtung ist klar: Ein Waffenstillstand dient als Pause, und die Kämpfe werden wohl im Frühjahr wieder aufgenommen. Die Bedrohung bleibt für mich permanent.
Die NATO-Lager sind leer. Das ist das eigentliche Megathema:
Über besagte Mitglied der Gruppe fokussiert nur auf den Ersatz von zerstörtem Gerät in der Ukraine. Das ist der kleine Aspekt. Der eigentliche Motor für Rheinmetall und die gesamte Branche ist die strukturelle Wende in der NATO.
Die meisten NATO-Länder haben ihre strategischen Lagerbestände auf ein historisches Tief entleert.
Die Mindestanforderungen der NATO an Material sind seit Jahren nicht erfüllt.
Die Nachfrage geht über kurzfristigen Ersatz hinaus. Es geht um die Umrüstung auf Kriegstüchtigkeit und die Einhaltung der mindestens noch 2%-Ziele in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
Diese strukturelle Nachfrage ist unabhängig von einem Waffenstillstand. Die Regierungen bestellen Kriegsgerät nicht "auf Halde", sondern um die jahrelangen Defizite in der Abschreckung zu beheben.
Realität der Abschreckung:
Unser Europa hat jetzt schmerzhaft gelernt, dass Abschreckung nur mit vollen Depots funktioniert. Die Rüstungsproduktion wird selbst bei einem Waffenstillstand nicht heruntergefahren. Sie wird hochgefahren, um die Verteidigungsfähigkeit als langfristige Versicherung gegen Russland wiederherzustellen.
Mein Fazit: Die Rheinmetall-Story basiert nicht auf dem Krieg, sondern auf der Erkenntnis, dass wir uns dauerhaft verteidigen müssen. Das ist mindestens ein Dekaden-Thema und geht weit über das naive Szenario eines "Friedensschlusses" hinaus.
Beste Grüße
sebaldo schrieb 14.12.25, 22:04
Na ja, Du hast es versucht, kannst wieder nach Delfie zurück. Und übe weiter im Verunsichern. Das kann man besser.
Braveman schrieb 14.12.25, 12:20
Hatten wir alles mehrfach (!) schon , kannst wieder weiterziehen!
Danke
