Börsen an Heiligabend geschlossen in Frankfurt, Wien, Zürich und Rom

Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (endgültig)
06:30 Uhr, Niederlande: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 11/25
Hinweis
"Heiligabend"
Börsen in Frankfurt, Wien, Zürich und Rom geschlossen
verkürzter Handel in Hongkong (05.00 Uhr MEZ), London (13.30 Uhr MEZ), Paris (14.05 Uhr MEZ), New York (19.00 Uhr MEZ) und US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ)
Börsen in Russland geöffnet
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 24.12.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:50 JPN BoJ Monetary Policy Meeting Minutes 14:30 USA Initial Jobless Claims
Webinare
|Zeit
|Thema
|29.12. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|30.12. 11:30
|Webinar
|onemarkets: 30 Minuten Durchblick: Der große Jahresrückblick
|30.12. 15:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|05.01. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|07.01. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Ausblick 2026 inklusive Vorstellung der dafür verwendeten Methoden
